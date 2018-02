Társadalom

Honlap segíti a család és a karrier összeegyeztethetőségét

Az oldalon a munkavállalóknak és a munkáltatóknak is adnak tippeket, hogyan lehet jó egyensúlyt tartani a család és a munka között. 2018.02.17 20:30 MTI

Külön honlap is segíti a család és a karrier összeegyeztethetőségét - hívta fel a figyelmet a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom munka-magánélet program vezetője az M1 aktuális csatorna szombat délelőtti műsorában.



Ujvári Enikő elmondta: a balansz.info oldalon a munkavállalóknak és a munkáltatóknak is adnak tippeket, hogyan lehet jó egyensúlyt tartani a család és a munka között.



Hozzátette: a házasság hete keretében konferenciát is szerveztek család és karrier témában. A szakember elmondta: a rendezvény fontos témája volt, hogy a munkaerőpiacra belépő új generációk (Y és Z) sokkal tudatosabbak e téren, sokkal több elvárásuk van.



Ujvári Enikő kitért arra is: az új generációknál erősebb az igény például, hogy a férfiak jobban részt vegyenek a család életében. A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalomban külön munkacsoport foglalkozik az apák segítésével. Ugyanis - mint kiemelte - a munkaerőpiac sem megoldásokban, sem attitűdben nem áll teljesen készen, hogy a gyermekükkel otthon töltött fél vagy egy év után visszatérő apákat segítse.



Márpedig a szakember elmondása szerint az általuk megkérdezett apák jó tapasztalatokat szereztek a "babázás" során, és teljesen más szemlélettel tértek vissza munkahelyükre.