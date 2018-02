Baleset

Megvalósulhat a kéz nélküli fiatal szakács álma - videó

hirdetés

Egy lépéssel közelebb került álmaihoz - ezt mondta az a férfi, akit tavaly nyáron gázolt el a villamos Budapesten. Életveszélyesen megsérült, és szinte az összes ujját amputálni kellett a kezéről. Gál Zoltán történetét két hete mutatták be az RTL Híradóban, azóta rengeteg segítséget kapott a nézőktől. Így most már ki tudja fizetni azt az összeget is, ami az úgynevezett bionikus kézhez szükséges. Ezzel a speciális szerkezettel ugyanis már újra tudna főzni a kedvenc éttermében.