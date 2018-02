Közlekedés

Új, részletgazdag térkép jelent meg a főváros és az agglomeráció éjszakai közlekedéséről

Vadonatúj, a főváros és az agglomerációs települések éjszakai közlekedését részletgazdagon bemutató térképet jelentetett meg a Budapesti Közlekedési Központ. Az összes éjjeli átszállási kapcsolatot és további kiegészítő járatinformációkat is tartalmazó térkép már elérhető a BKK honlapján. 2018.02.15 16:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A mai napig Budapestnek egy kevésbé részletes, sematizált, a főbb csomópontokat és átszállási helyeket bemutató térképe volt az éjszakai vonalhálózatról. Mostantól azonban elérhető a BKK új, a főváros és a környező települések teljes éjszakai hálózatát feltáró térképe, amely elődjénél részletgazdagabb, minden megállóhelyet annak nevével szerepeltet, egyértelműbb módon mutatja be az átszállási kapcsolatokat - külön jelölve a menetrendben biztosított csatlakozási lehetőségeket -, sőt további információkat is tartalmaz az adott járatokról, ezzel is elősegítve a teljes körű útvonaltervezést.



Feltüntették azokat az éjszakai hálózati fejlesztéseket is, amelyeket a közelmúltban vezettek be a fővárosi szolgáltatók: 2017 decembere óta péntek és szombat esténként éjjel fél egyig jár az M2-es és az M4-es metró, és az M2-es metróhoz csatlakozó utolsó HÉV-szerelvények is a korábbinál később indulnak a H5-ös és a H8-as vonalon. A BKK az éjszakai járatok közlekedését bemutató térképet is folyamatosan frissíti az aktuális változásoknak megfelelően.



Az új térkép már elérhető a BKK honlapján. Az éjszakai közlekedésről további fontos információk olvashatók a BKK honlapjának kapcsolódó aloldalán is: http://bkk.hu/ejszakai/. Az új kiadvány mellett továbbra is érdemes használni a BKK honlapján megtalálható térképeket. A harmincféle online térkép között megtalálhatók Budapest egyes városrészeinek közlekedéshálózati rajzai, a kötöttpályás vonalak, az éjszakai járatok térképei, de külön rajzokon megtekinthetők többek között a MOL bubi gyűjtőállomások, a P+R parkolók, illetve a turista autóbuszok számára javasolt parkolóhelyek. A Budapesti Közlekedési Központ FUTÁR utazástervezőjével mobiltelefonon, tableten, vagy asztali számítógépen továbbra is megismerhető a főváros közlekedési hálózata, illetve segítségével bárki megtervezheti utazását.