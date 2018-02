Egészségügy

Kilenc órát várt a sürgősségin egy 77 éves néni

Több mint kilenc órát várt a debreceni Kenézy Gyula Kórház sürgősségijén egy 77 éves, szívbeteg asszony - számolt be kedd este az RTL Híradó. A néninek kétoldali tüdőgyulladása volt. Háziorvosa döntött úgy, korgy beutalja a kórházba, ahová szomszédja vitte be.



Este hét óra előtt értek be, hajnali négykor, az utolsók között vizsgálta meg egy orvos, és már haza sem engedték. Úgy tudni infúziót kapott és már jobban van. A néni ápolóként dolgozó szomszédja elmondta, nem csak ők, mások is hosszú órákat vártak a sürgősségin.



A kórház tájékoztatása szerint aznap 102 beteg érkezett a sürgősségire, őket nem érkezési, hanem súlyossági sorrendben látják el.