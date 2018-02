Ítélet

Életfogytiglanra ítélték az idős bácsi brutális gyilkosát

Életfogytiglanra ítélték az idős bácsi brutális gyilkosát

Jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztésre súlyosbította a Pécsi Ítélőtábla kedden annak a férfinak a büntetését, aki 2016-ban betört egy dunaföldvári idős emberhez, majd egy vermelő kapával agyonverte. 2018.02.13

A táblabíróság az MTI-hez eljuttatott közleményében felidézte: az ügyben első fokon eljáró Szekszárdi Törvényszék tavaly október végén a vádlottat bűnösnek mondta ki nyereségvágyból, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés és magánlaksértés bűntettében. Ezért akkor halmazati büntetésül 20 év fegyházra ítélték a 38 éves Tolna megyei férfit - írták.



A jogerősen megállapított tényállás szerint a vádlott tudomást szerzett arról, hogy a 78 éves sértett nagyobb összegű készpénzt tart lakásán, ezért 2016. február 17-én ittas állapotban, lopási szándékkal tört be az idős férfihoz, akit egy vermelő kapával a fején és a testén is többször megütött. Az áldozat koponyasérülése miatt meghalt.



A vádlott ezt követően értékek után kutatott a lakásban, de azt nem lehetett megállapítani, hogy bármit magával vitt volna.



Az elsőfokú ítélet ellen a vádlott felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett.



A másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla megállapította, hogy a vádlott nem büntetlen előéletű, három alkalommal is állt már bíróság előtt garázdaság, könnyű, illetve súlyos testi sértés és magánokirat-hamisítás miatt.



Az ítélőtábla a vádlott büntetését életfogytig tartó szabadságvesztésre súlyosbította, a férfi feltételes szabadságra legkorábban 25 év elteltével bocsátható.



A táblabíróság a súlyosabb büntetés kiszabásakor figyelembe vette a vádlott előéletét, és azt hogy a bűncselekményt egy egyedülálló, kiszolgáltatott sértett ellen követte el.



"Az idős korú sértettek sérelmére elkövetett egyre szaporodó bűncselekmények elkövetőivel szemben a törvény szigorával indokolt fellépni" - áll a közleményben.