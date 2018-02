Mindannyiunk Árpi bácsija

Ma lenne 96 éves Göncz Árpád köztársasági elnök

Az egykori köztársasági elnök megítélése azonban vitákat váltott ki, erre kitértek a születésnapja alkalmából tartott szombati megemlékezésen is. 2018.02.10 19:28 ma.hu

Göncz Árpád 96. születésnapján koszorúztak Óbudán, a néhai államfőről való megemlékezésnek egy metrómegálló átnevezése adott aktualitást. A Göncz Árpádról elnevezett köztér után a 3-as metró Árpád hídi megállója is az egykori köztársasági elnök nevét viselheti. A Göncz család a szombati megemlékezésen nem kívánt nyilatkozni, alapítványának vezetője viszont beszédében reagált a helyzetre - írta a HírTV.

"Most, amikor sorozatban hallunk alpári és megvadult szövegeket Göncz Árpádról, talán erre is gondolhatunk, akik itt vagyunk, másként emlékezünk Göncz Árpádra. Hadd adjak át egy örömhírt is: a tatárjárásért és a mohácsi vészért még nem Göncz Árpád a felelős" - fogalmazott Gulyás András János, a Göncz Árpád Alapítvány titkárságvezetője.