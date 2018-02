Tarlós nem akar Göncz állomást

Tarlós István szerint túlzás lenne Göncz Árpádról metróállomást elnevezni

A héten több fideszes is kifogásolta, hogy az egykori köztársasági elnökről nevezzék el az Árpád hídi megállót, miközben az a BKV látványtervein is Göncz Árpád Városközpontként szerepel. 2018.02.09

Tarlós István szerint túlzás lenne Göncz Árpádról metróállomást elnevezni. A főpolgármester a Magyar Időknek azt mondta, a volt köztársasági elnök nevét már egy köztér is viseli és emléktáblát, sőt szobrot is kapott. A héten több fideszes is kifogásolta, hogy az egykori köztársasági elnökről nevezzék el az Árpád hídi megállót, miközben az a BKV látványtervein is Göncz Árpád Városközpontként szerepel.