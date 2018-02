Családpolitika

Vasárnap kezdődik a házasság hete

Országszerte és a határon túl több mint 300 programmal irányítják rá a figyelmet a házasság, a család fontosságára. 2018.02.08

Vasárnap kezdődik a házasság hete; országszerte és a határon túl több mint 300 programmal irányítják rá a figyelmet a házasság, a család fontosságára - közölték a szervezők a rendezvény csütörtöki sajtótájékoztatóján Budapesten.



Herjeczki Kornél, a házasság hete mozgalom országos koordinátora elmondta: a Magyarországon idén 11. alkalommal megrendezett programsorozat egyre népszerűbb, tavaly 72 település 350 eseménnyel csatlakozott a kezdeményezéshez.



Kitért arra: a házasság hete arra hív minden embert, hogy ezen a héten minden nap fejezze ki szeretetét társa iránt valamilyen új módon.



Beneda Attila család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár kiemelte: a kormány által meghirdetett család évében különösen fontosnak tartják azokat a programokat, amelyek felhívják az emberek figyelmét a "társadalom alappillérére".



Reményt keltőnek nevezte, hogy 2016-ban húszéves, csökkenő házasságkötési trend dőlt meg azzal, hogy ötvenezer pár között házasságot, és ez a szám 2017-ben sem csökkent.



A kormány családokat támogató intézkedései közül Beneda Attila kiemelte az új házasok adókedvezményét, amit tavaly több mint ötvenezren vették igénybe és a családi otthonteremtési kedvezményt, amit több mint hatvanezer család igényelt. Hozzátette: a támogatással élő családok több mint tízezer gyermeket vállaltak előre.



Bíró László, tábori püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának elnöke fontosnak nevezte, hogy évről évre van egy hét, amikor "nem siratjuk, hanem ünnepeljük a házasságot".



Szavai szerint a programsorozat jó alkalom arra is, hogy párbeszéd alakuljon ki a házasságról különbözőképpen gondolkodók között. A házasság hete egyaránt segíti a házasságban élők megnyílását a társadalom felé, és a társadalom nyitottságának növelését a család mint életforma felé - mondta a katolikus püspök.



Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyházak nemcsak a házasság hetében, hanem egész évben, mindenki felé nyitottan végzik családsegítő, házassággondozó szolgálatukat. A jegyesoktatástól kezdve a baba-mama klubokon keresztül a családpasztorációig számos konkrét programmal erősítik és népszerűsítik ezt a alapvető, hitük szerint istentől való életrendet.

Török Szabolcs család- és párterapeuta arról számolt be, hogy egyre nagyobb az emberek igénye kapcsolataik javítására, és egyre kevésbé szégyellni való, ha egy pár felkeres egy terápiás szakembert.



Arról is beszélt, hogy szaporodnak az egyes életszakaszokra felkészítő foglalkozások, példaként említve az első gyermek születésére felkészítő csoportos összejöveteleket.



A rendezvénysorozat idei "házaspár arca", Zámbori Soma színművész és felesége, Fazekas Rita mediátor elmondták, az elkövetkező héten üzenni szeretnének a fiataloknak és az egyedül állóknak, hogy "jó házasságban élni menő", "egymást támogatni felemelő", merjenek tehát elköteleződni.



A házasság hete központi programjai református istentisztelettel kezdődnek vasárnap Veszprémben, a Kálvin János parki református templomban, ahol Steinbach József hirdet igét. A hetet lezáró szentmisét a Budapesti Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban Bíró László mutatja be.



A központi programok sorában konferencián, beszélgető esten, filmvetítésen járják körül mentálhigiénés szakemberek, művészek, közszereplők a házasság, a párkapcsolat témáját.



A több mint húsz országban jelen lévő mozgalom célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire, valamint segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek.



A központi programok fővédnöke Herczegh Anita, Áder János köztársasági elnök felesége.



A programok megtalálhatók itt.