Szó szerint lebontották a stúdiót a Piramis eddigi legnagyobb nyereményétől - videóval

Rekord összegű nyereményt, 28.170.000 forintot nyertek A Piramis játékosai, akiknek barátai a színpadra rohanva osztozkodtak a páros örömében, a stúdiót nem kímélve... 2018.02.08 01:15 ma.hu

A Piramisban minden döntésnek, minden válasznak súlyos ára van, és nem csak az számít, hogy jó válaszok érkezzenek a kérdésekre, sok múlik a szerencsén. Ha helyes is a válasz, előfordulhat, hogy a Piramis tetejéről elinduló labdák kis összegű rekeszbe esnek. Az is megtörténhet, hogy a kint játszó játékos hosszú perceken keresztül milliomosnak érezheti magát, de érkezik egy rossz válasz és az ehhez tartozó büntetőlabda tíz millió forintot is levonhat az addig összegyűjtött nyereményből.