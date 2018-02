Hiesz György kilép az MSZP-ből

Visszalépett az országgyűlési képviselői jelöléstől Gyöngyös polgármestere

A városvezető sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: "Mikor elvállaltam a felkérést a jelölésre, és most is, amikor visszalépek, akkor is azt mondtam, hogy nekem csak egy fontos van, a város szolgálata, ennek a hivatásnak a maximális ellátása, és így talán sokkal többet tudok Gyöngyösnek tenni, szolgálni azzal, hogy ezt a kampányt most nem csinálom végig".



A heol.hu tudósítása szerint a helyi MSZP egykori alapító tagja "meghatottan jelentette be", hogy elhagyja párját, és függetlenként folytatja munkáját, majd a jövő évi polgármesteri választásokon is így szeretné a város érdekeit képviselni.



"Én azt a megkezdett munkát szeretném folytatni, amelyet az elmúlt években is próbáltam végigvinni, és nagyon remélem, hogy a csapatban nem lesz változás, de egy korszak lezárult, hosszú idő volt, sok mindennek az elindítója voltam, de van egy szakaszhatár amit már az ember nem akar követni,úgyhogy én maradok a megkezdett munka mellett, és úgy gondolom, csak Gyöngyös számít - idézte Hiesz Györgyöt a megyei lap.