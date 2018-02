Van választás?

Választás 2018: 'Mi a választókkal kötünk szövetséget'

Hamarosan itt vannak az április 8-ai parlamenti választások, már tíznél is több új pártot vett nyilvántartásba a Nemzeti Választási Iroda. Mivel fontos számunka a színes és széleskörű tájékoztatás, interjúsorozatot indítunk, amit a Lendülettel Magyarországért párttal nyitunk meg. 2018.02.05 15:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Bizalomkampány a fiatalok kiszámítható jövőjéért, a méltányos nyugdíjas évekért, az igazságos újraelosztásért. Minderről, valamint a generációk közötti szolidaritásról is beszélt bemutatkozóján a Lendülettel Magyarországért képviseletében Lévai Katalin, aki szerint az egymás közti bizalom erősítése a gyermekink, unokáink jövőjének tétje.

Ma.hu: Biztosak vagyunk-e abban, hogy választópolgárokat olyan mélységben érdekli a pártok jelöltállítási sorrendje, listája, amilyen mélységben a sajtó erről naponta beszámol? Illetve amilyen jelentőséget ennek a pártok maguk tulajdonítanak? Nem lehet-e, hogy ez a napi huzavona inkább fárasztja az embereket, akik lényegesen nagyobb figyelemmel fordulnának a választások felé, ha úgy éreznék, hogy ez a választás róluk szól?

Lévai Katalin: Azt gondolom, valóban nagy a felelősségük a politikai pártoknak abban, hogy két hónappal a parlamenti választás előtt a választók nagy része még mindig nem tudja, kire szavazzon. Rengeteg a nyitott kérdés. Azt sem lehet pontosan tudni, ki, kivel szövetkezik, jóllehet ez talán a legfontosabb. Ezért mondja azt a Lendülettel Magyarországért Párt, hogy mi a választókkal kívánunk szövetséget kötni. S bár elsősorban az idősebbek, illetve a középkorúak megoldatlan kérdéseit helyezzük a fókuszba, hiszen ma Magyarországon több mint 2 millió 600 ezer nyugdíjas él, nyitottak vagyunk a fiatalok felé is. Hiszen a generációk közötti szolidaritást kiemelkedően fontosnak tartjuk. Majd minden nagyszülőnek vannak unokái. S a nagyszülőknek mindennél fontosabb, hogy az unokáik boldog, kiegyensúlyozott, biztonságban élő gyerekek legyenek, s vállaljanak hamarosan családot.



Ha a generációk között nincs szolidaritás, ha a kapcsolatokból kivész a felelősség, akkor nincs közös ország, nincs közös jövő. Ha az ország szétszakad és az emberek egymás ellen fordulnak, a társadalom szétesik. Mi ezt a forgatókönyvet tragikusnak tartjuk! Ezért hirdetjük meg a "bizalom kampányunkat". Bízunk az emberek józan ítélőképességében. Bízunk abban, hogy a felnőtt választópolgárok el tudják dönteni, mire van szükségük, kire van szükségük, milyen értékek fontosak nekik. S bízunk abban is, hogy az ország demokratikusan működő jövőjéért helyesen fognak dönteni. Ugyanakkor azt kérjük, ők is bízzanak bennünk! Eddigi politikai és civil munkánk és elkötelezettségünk, szakmai hátterünk és tudásunk alapján kérjük, hogy ez a bizalom legyen kölcsönös. Mostanában sok politikai kampánynyitó beszédet hallottam. Az a tapasztalatom, hogy a pártok vezetői sok mindenről beszélnek, csak épp az egyik legfontosabb kohéziós erőt, a bizalmat felejtik el megemlíteni. Azt hiszem, hogy ebben mi egyedülállóak vagyunk.



Kérjük, azért is bízzanak bennünk, mert mi minden sérülékeny társadalmi csoport helyzetén változtatni szeretnénk. Bízzanak bennünk, mert mi, akik ezt a pártot alapítottuk, az unokáink védelmében szövetkeztünk. A gyermekeink és az unokáink élete, jövője az egyik legfontosabb kérdés az életünkben. Higgyék el nekünk, ahogy felelős döntéseket hoztunk a múltban, úgy felelős döntéseket fogunk hozni a jövőben is.

Ma.hu: Beszéljünk néhány konkrétumról. A nyugdíjakkal kapcsolatban az olvasható a párt honlapján: azt szeretné megvalósítani, hogy a nyugdíj összege ne legyen alacsonyabb a mindenkori minimálbérnél - pontosabban a ma Magyarországon a megélhetéshez valóban szükséges létminimumnál - ennek összege 88.000 Ft. Ugyanakkor az öregségi nyugdíjban részesülők kb. 32%-a nem éri el ezt az összeget. A cél az, hogy ne legyen olyan öregségi nyugdíjban részesülő állampolgár Magyarországon, aki 88.000 Ft alatti nyugdíjat kap havonta. Hogy valósítható meg ez a programpont?

Lévai Katalin: A Lendülettel Magyarországért Párt azt mondja, hogy az ország hivatalos gazdasági fejlettségi szintje, az évi 3, 8 %-os éves gazdasági növekedés mellett nem fogadható el, hogy 4 millió állampolgár szegény. A kiskorú gyermekekkel együtt, akik szegénységben élnek, (a gyermekek száma kb. 800 ezerre tehető. a szerk.) közel 4 millió ember él a létminimum, azaz 88 000 Ft. jövedelem alatt. Ez elfogadhatatlan. Hiszen abban a társadalomban, amelynek a gazdasága az EU-s támogatásoknak köszönhetően valóban fejlődik, nem lenne szabad ilyen helyzeteknek teremtődnie. Jelenleg a nyugdíjasok egyharmada él a létminimum alatt. Szerintünk ezt úgy lehetne megszüntetni, ha mindenkinek, akinek a nyugdíja nem éri el a létminimum szintjét, megemelnénk erre az összegre a nyugdíját. Vagyis a nyugdíjminimumot fokozatosan, négy év alatt majdnem 60 ezer forinttal kellene megemelni a nyugdíjasok egyharmada számára.

Ma.hu: Ez, ha megfelelőek az információim, a nyugdíjasok 2 millióm 600 ezres populációjának 32 %-át érintené, mintegy 800 ezer nyugdíjast. Honnan lehetne elkülöníteni ezen kívánt összeg kifizetésére? Mi ennek a realitása? Hiszen ez a pénz nem található meg a nyugdíjkasszában?

Lévai Katalin: Igen, ez a kérdés gyakran felvetődik. Számításaink szerint ezt az összeget elő lehet teremteni, ha a politika más elvek alapján osztja el a megtermelt hazai jövedelmet. Rövidtávon, négy év alatt ez az összeg fokozatosan elkülöníthető. Jelenleg az történik, hogy egy szűk politikai csoport a maga érdekei szerint osztja el a megtermelt javakat. Az elosztás mindig politikai döntés kérdése. Csökkenteni kellene a luxus kiadásokat és szociális elvek szerint megvalósítani az újraosztást. Ha egy szociáldemokrata kormány kerülne hatalomra, egészen más prioritásokkal osztaná szét ország megtermelt vagyonát. Jelenleg az ország szétszakadóban van. Nagyon nagy a különbség a szegények és a gazdagok között, ami nem teszi lehetővé az egészséges fejlődést. Ezért is kell csökkenteni az egyenlőtlenségeket. Mindenki ismeri valamennyire a skandináv jóléti államok modelljét. A skandináv országokban az emberek jóléte épp azért terjed ki az állampolgárok széles rétegére, mert az államkasszába befolyt adó és más jövedelmekből nagyon sokat költenek arra, hogy senki ne szakadjon le. Ne legyenek olyan kirívó egyenlőtlenségek, mint Magyarországon. Ettől kisebb a bűnözés, az emberekben kevesebb az indulat és nagyobb az állampolgárok közötti bizalom, hiszen lényegesen egységesebb a társadalom. Mi sem azt mondjuk - felelőtlenül -, hogy egyik pillanatról a másikra meg lehet változtatni a kialakult helyzetet. Nem mondhatjuk azt sem, hogy adjunk 13-dik havi jövedelmet, mert ez sem igazi megoldás. Az lenne a megoldás, ha mindenkinek a nyugdíja elérne egy elfogadható szintet, ami egész évben garantálja az egzisztenciális biztonságot.

Ma.hu: Milyen alternatív társadalomkép kínál a lendülettel Magyarországért Párt? Hogyan változhatnak mega, a jelenleg nagy társadalmi csoportokat érintő igazságtalanság érzése?

Lévai Katalin: Mi egy modern, szociáldemokrata, liberális politikát képviselünk. Elsősorban azon csoportok számára, amelyek ma rendre kiszorulnak mind a politikai érdekérvényesítés, a megfelelő jövedelem, s a társadalmi cselekvés lehetőségeiből is. Vagyis több értelemben kirekesztettek. Ez nem maradhat így. Elképzelhetetlennek tartom például, hogy ha a demokratikus ellenzék kerülne a hatalomba, akkor nem lennének nők a kormányban. Mint ahogyan azt is, hogy a nők azonos értékű munkáért még mindig 8 százalékkal alacsonyabb bért kapjanak a férfitársaiknál. Ezt a régről gyökerező igazságtalanságot rég meg kellett volna szüntetni. Ezért is javasoljuk, hogy olyan pártra szavazzanak, amely nem támogatja a láthatóan feudális gyökerekből táplálkozó politikát. Ellenben igazságra, egyenlőségre törekvő elveket vall, amely lehetővé tenné a nagyobb egyenlőségek, a kisebb jövedelmi különbségek lehetőségét. S ezzel együtt megmutatná a méltányosabb, kiszámíthatóbb jövő alternatíváját is.

Betörtek Lévai Katalinhoz Február 2-án este, miközben az ATV Egyenes Beszéd című műsorában szerepelt Lévai Katalin és bejelentette, hogy elindul a parlamenti választásokon Zuglóban, betörtek a lakásába. A Lendülettel Magyarországért sajtóosztályának tájékoztatása szerint remélik, hogy ez a cselekedet, nem hozható összefüggésbe a politikai szereplésével, mert elfogadhatatlannak tartanak minden olyan tisztességtelen megnyilvánulást, ami átlépi a törvényes kereteket és amely alkalmas a politikai megfélemlítésre. Egy ilyen cselekedet nem elveszi egy politikus kedvét, hanem még biztosabbá teszi abban, hogy helyesen cselekszik és jó úton jár!