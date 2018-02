Lelet

Több millióba kerülhet a Tiszában elsüllyedt tank kiemelése

Kiemelné a második világháborúban Szegeden Tiszába esett T-34-es szovjet harckocsit a Szegedi Haditechnikai Park. Sok engedélyt kell hozzá beszerezni, de jelenleg úgy néz ki, hogy szeptemberben elkezdhetik a munkát.

A mostani Belvárosi híd helyén állt a második világháborúban az a pontonhíd, amelyikről egy T–34-es szovjet harckocsi esett a Tiszába.



Király Nikolász, a Szegedi Haditechnikai Park vezetője a delmagyar.hu-nak elmondta, hogy a tank 1944-ben esett a folyóba. Szemtanúk szerint a híd szétnyílt, a tank pedig toronnyal lefelé borult a vízbe, a négy-öt fős legénységgel együtt. Király Nikolász már korábban elhatározta, hogy kiszedné és később kiállítaná a járművet, ehhez azonban legalább nyolcféle engedélyre van szükség.

A Szegedi Haditechnikai Parkban állítaná ki Király Nikolász a folyóba süllyedt tankot is. Fotó: Török János

„Ezek fele már megvan, de hiányzik még például az orosz nagykövetség beleegyezése. Ez kegyeleti okokból is kell, a célunk ugyanis az, hogy a tank meghalt személyzetének maradványait visszajuttassuk a szülőföldjükre” – mondta a park vezetője.



A tank kiszedése nem olcsó, és nem is egyszerű. A tervek szerint egy uszályt használnának. Ezt teleszivattyúznák vízzel, és úgy erősítenék a búvárok a tankhoz a drótköteleket. Amikor ezzel végeztek, kiszivattyúznák a vizet, és a felhajtóerő mozdítaná el az elsüllyedt tankot, amit így már a partra lehetne vontatni. Bonyolítja a helyzetet az is, hogy csak alacsony vízállásnál kivitelezhető a kiemelés, azaz gyakorlatilag csak szeptemberben tudnák elvégezni a munkát. Vagyis ha idén augusztusig nem lesz meg az összes engedély, akkor újabb egy évet kell majd várni a megfelelő körülményekre.



„Ez a munka körülbelül 3-4 millió forintba kerül, de vannak adományozók, akik a parton szeretnék látni a tankot, és sokan ajánlottak technikai segítséget is. Jelentkezett például egy orvoscsoport, amely készenlétben lenne a helyszínen, egy vállalkozás pedig azt ajánlotta fel, hogy elszállítja a hadiparkba a partra vontatott tankot” – tette hozzá Király Nikolász, aki bízik abban, hogy még idén teljesülhet az álma.