Vagyonvizsgálatot kezdeményez önmaga ellen Gyurcsány

A DK elnökét korábban a Magyar Idők vádolta meg azzal, hogy nem vallott be 150 millió forintot, amelyet bécsi bankokban helyezett el. 2018.02.03 08:43 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke, volt miniszterelnök, határozottan válaszolva a vagyonbevallásával kapcsolatos hazug vádakra, vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett ma reggel a fideszes többségű és vezetésű Mentelmi Bizottságnál" - áll a párt atv-hez eljuttatott közleményében.



Mint írják, Gyurcsány Orbán Viktorral szemben bevallotta és nyilvánosságra hozta valamennyi családtagja vagyoni helyzetét.



"A Gyurcsány Ferenc által kezdeményezett vizsgálat bebizonyítja, hogy a kormány és sajtója hazudik és az igazság az ő oldalán áll" - írják.



A Magyar Idők korábban arról számolt be, hogy a DK elnöke nem számolt be a vagyonnyilatkozatában 150 millió forintról, amelyet bécsi bankokban helyezett el. Gyurcsány elismerte, hogy osztrák bankban is van számlája, azt állította, hogy a vagyonnyilatkozatában feltüntetett, 605 millió forint értékű értékpapír-befektetésének egy része van Ausztriában.



A Magyar Idők főszerkesztője szintén vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett Gyurcsány ellen.