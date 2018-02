Mentők

Újszülött életét mentették meg Szabolcsban

A kora esti órákban érkezett bejelentés a mentőkhöz, mely szerint egy terhessége utolsó napjaiban járó kismamának két perces fájásai vannak. A helyszínre azonnal indították a legközelebb lévő kölcsei mentőgépkocsit és az orvosi ügyeletet, majd ahogy az esetkocsi felszabadult, ők is elindultak segítségül.



A mentőgépkocsi egy gyors vizsgálat után el is indult a kismamával a helyszínről, hogy ha lehet, a kórházban szülessen meg a kisbaba és útközben csatlakozott hozzájuk az orvosi ügyelet éppen akkor, amikor a szülés beindult. A szülés komplikálttá vált, több komoly nehézség is adódott - írta Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat. A megérkező esetkocsival együtt három egység személyzete küzdött a babáért.



Szükség is volt a szakemberek összhangjára, mert a végre világra segített újszülött nem sírt fel. Ez az egyik szituáció, amitől mindenki fél, ám a mentésben résztvevők szakmai felkészültségének köszönhetően az újszülött élesztése sikeresen végződött. Ellátás után az újszülöttet és édesanyját stabil állapotban adták át a kórháznak.