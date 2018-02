Rádiós

Szívműtét várhat Boros Lajosra

Mint arról a ma.hu is beszámolt, Boros Lajos hétfő óta kórházban fekszik a szíve miatt. A szíve mindössze " 35 százalékon ketyeg" - fogalmazott nemrégiben a Blikknek. A 35 százalékos szívműködést műszerek, 24 órás vizsgálat során. A helyzet komoly, egy jövő heti vizsgálat döntheti el, milyen beavatkozásra lesz szükség.



A 70 éves rádiós nincs elkeseredve, kifejezetten jókedvűen beszélt a Mokkában, ahol telefonon kapcsolták.



"Nem állandó állapot, néha beáll. Néha összekapja magát a szívem. Most is kórházban vagyok. Régóta terveztem amúgy is a Vogával, hogy elkezdünk öregedni” - tréfálkozott a műsorban.



"Mindenütt megszúrható vagyok. Jött az urológus, egy perc múlva ágyban voltunk. Jó emberek az orvosok, de a betegségemre jobban kíváncsiak, mint énrám” - tette hozzá humorosan.



