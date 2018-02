Pénz

Vagyonnyilatkozatok - Nyilatkoztak az állami tisztségviselők is

Több állami tisztségviselő, köztük az Állami Számvevőszék elnöke, a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), valamint a Költségvetési Tanács vezetője és a legfőbb ügyész is leadta a tavalyi évről szóló vagyonnyilatkozatát. A dokumentumok az Országgyűlés honlapján olvashatók.



Az ÁSZ elnöke, Domokos László tovább növelte állampapírjainak értékét: Prémium Magyar Államkötvényben csaknem 27 millió forintot tart a tavalyi 19 millióval szemben, Bónusz Magyar Államkötvényben továbbra is 5 millió forintot, Kamatozó Kincstárjegyben pedig a tavalyi 1,3 millió után már 3,5 milliót. Egyéves Magyar Állampapírjának értéke 2 millió forint, részvényeinek értéke pedig továbbra is félmillió forint.



Domokos László takarékbetétjének értéke 2,4 millió forinttal emelkedett egy év alatt, 7,3 millióra, készpénzállománya viszont csökkent, 3,9 millióra. Pénzköveteléseinek értéke 5,4 millió forint. Az ÁSZ elnökének csökkent a banki tartozása, 8,9 millióról 7,3 millióra.



Domokos László továbbra is felerészben birtokol egy békéscsabai telket és házat, valamint tulajdonosa egy garázsnak. Van egy budapesti, 83 négyzetméteres lakása, teremgarázsban lévő parkolóhellyel. 9/10-edes arányú tulajdonosa egy XIII. kerületi, 122 négyzetméteres lakásnak, valamint egy újkígyósi szántónak. Haszonélvezeti joggal rendelkezik egy 63 négyzetméteres budapesti, V. kerületi lakás felett és autójaként is még mindig egy 2003-ban vásárolt Skodát tüntette fel.



Ingatlan-bérbeadásból havi 100 ezer forintnyi bevétele van az ÁSZ elnökének, aki számvevőszéki elnöki juttatásként laptopot, mobiltelefont és gépkocsit tüntetett fel.



Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke megtartotta 150 négyzetméteres balatonakarattyai családi házát, egyéb ingatlant vagy járművet azonban továbbra sem tüntetett fel.



Szerepelteti viszont az MNB elnökeként felvett havi bruttó 5 millió forintos jövedelmét és egyes személyi használatra kapott eszközöket.



Juhász Miklós, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke 19 millió forint értékben vásárolt befektetési jegyet tavalyhoz képest, ugyanakkor túladott 1,8 millió forintnyi részvényén. Megtartotta Telkiben az 1154 négyzetméteres telken álló 292 négyzetméteres házát. Autót, más járművet most sem tüntetett fel, a hathavi illetményét meghaladó értékű ingóságok között pedig évek óta egy 1980-ban ajándékba kapott asztali lámpát szerepeltet.



Juhász Miklósnak 1 millió forintnyi készpénze van. Pénzintézeti számlakövetelése csökkent, forintban 2 millió, devizában 15 millió forint értékű. Juttatásként autót, telefont és laptopot használ, ügyvédi praxisát szünetelteti.

Karas Monikának, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének továbbra is két budapesti ingatlanban van érdekeltsége és egy 2002-ben vásárolt Renault Clio tulajdonosa. A mindenkori tisztségviselői illetmény hathavi összegét meghaladó készpénzét megduplázta, itt 6 millió forintot tüntetett fel, pénzintézettel szembeni tartozása pedig 2-ről 1,5 millió forintra csökkent. Karas Monikának az NMHH elnökeként és lakásbérbeadásból van jövedelme, ezek megegyeznek a korábbi adatokkal.



Polt Péter legfőbb ügyész ezúttal is hat ingatlant tüntetett fel, amelyekben tulajdonos vagy társtulajdonos, házastársával közösen pedig egy 2014-ben vett Opel Mokka birtokosa. Emellett megvan a 2016-ban másodmagával vásárolt, 1979-es vitorlás kishajója. Bankszámláján 9,7 millióról 16,5 millióra nőtt az összeg, egyéb megtakarításai érdemben nem változtak.



A legfőbb ügyész - feleségével közös - magánszemélyekkel szembeni tartozását 14 millió forintról 9,2 millióra csökkentette. Jövedelme - tisztségviselői illetménye mellett - 2017-ben is egyetemi oktatói tevékenységből, jogi szakvizsgáztatásból és jogdíjakból származott. A bevallásból az is kiderül, hogy a 2011-ben ingyenes használatba kapott Volkswagen Tuaregjét újra cserélték.



Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke továbbra is négy ingatlanban társtulajdonos, gépjárműve továbbra sincs. Önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári megtakarítását 800 ezerről 2 millió forintra növelte, feleségével közös számláján 8 millió forintot tüntetett fel a korábbi 5,5 millióval szemben. Mind 2,5 milliós pénzintézeti tartozását, mind 4,5 milliós magánszemélyekkel szembeni tartozását törlesztette. Kovács Árpád egyetemi tanárként és publikációs tevékenységből is kap jövedelmet.