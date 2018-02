Újabb botrány

Adatlopással indítottak volna kamupártokat, hogy állami támogatáshoz jussanak

A gyanúsítottak négy olyan pártot akartak indítani, melyek illegálisan szerzett adatokkal állítottak volna jelölteket, hogy támogatáshoz jussanak az állami költségvetésből. 2018.02.01 08:45 ma.hu

Illegális úton megszerzett adatok felhasználásával kívántak pártok nevében több százmillió forintnyi támogatáshoz jutni annak a bűnszövetségnek a tagjai, akiket a NAV pénzügyi nyomozói és informatikusai lepleztek le. Három személyt őrizetbe vettek - közölte a szervezet.



A gyanú szerint egy férfi és társai a 2018-as választások során kívántak négy olyan pártot indítani, melyek illegális úton megszerzett adatokkal állítottak volna jelölteket, és magas támogatást kaptak volna az állami költségvetésből. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozása a visszaélést megakadályozta, a pártok nem tudnak illegális úton költségvetési támogatáshoz jutni.



A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak különböző személyeket kerestek meg, hogy a pártok nevében induljanak. A jelölteknek a törvényi előírások szerint fejenként 500 ajánlással kell rendelkezni. Az ajánlásokhoz szükséges, választásra jogosult személyek adatait illegális úton szerezték meg. Az általuk megkeresett hacker egy biztosításközvetítő cég adatbázisát vette célkeresztbe, melyből csaknem kilencezer, választójoggal rendelkező személy adatait szerezte meg. Az adatok illegális megszerzésében a cég egyik alkalmazottja is segítette - áll a közleményben.



A tiltott úton megszerzett adatok személyi számot nem tartalmaztak, azonban a jelöltállításhoz szükséges dokumentumra ezt is rá kell írni. Emiatt különböző ürüggyel, főként a pénzmosási törvény változására hivatkozva, call centeres hölgyekkel hívatták fel az adatbázisban szereplő személyeket és megpróbálták kicsalni adataikat.



Aki a személyi számát megadta, annak adatát fel is tudták volna használni a pártok jelöltjeinek indulásához szükséges 500 fős listákon. A megszerzett adatbázist lefoglalták a NAV pénzügyi nyomozói, ezzel megakadályozták, hogy a Nemzeti Választási Bizottsághoz hamis adatok kerüljenek.



A pénzügyi nyomozók az összehangolt akcióban három férfit vettek őrizetbe és további négy személyt – köztük a telefonon adatot szerző hölgyeket is – bűnszövetségben elkövetett, tiltott adatszerzés bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatnak ki gyanúsítottként. A nyomozás a Kecskeméti Járási és Nyomozó Ügyészség fokozott ügyészi felügyelete mellett folyik.