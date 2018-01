Adatlopás?

Ismét letartóztatták Zuschlag Jánost!

A Kiskunhír.hu értesülései szerint Zuschlag ellen, aki néhány éve szabadult hat és fél év börtönből, most a NAV Dél-Alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága indított eljárást.



Úgy tudni, hogy a volt politikus ellen tiltott adatszerzés büntette miatt indult eljárás. Az egykori politikust január 30-án vették őrizetbe, Kecskeméten várja, hogy az előzetes letartóztatása ügyében döntsenek.



Zuschlag János neve Gyurcsány Ferenc első kormánya idején vált ismertté. Kétes hírnevet szerzett magának a fiatal politikus, aki 1998-2004 között az MSZP országgyűlési képviselője is volt. Az Ifjú Szocialisták Mozgalmából indult politikai karrierje. 2004-ben a Terror Háza Múzeum előtt egy szocialista sajtótájékoztatón a holokauszt áldozatain viccelődött, az erről készült felvételt akkor a HírTv hozta nyilvánosságra. A botrány miatt az év őszén lemondott a parlamenti kéviselői posztjáról. 2007-ben a Bács-Kiskun megyei szocialisták elnöke lett.



Azonban 2007-ben bűnszervezetben elkövetett csalás miatt őrizetbe vették, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség eljárásában.



2010-ben ítéleték el első fokon 8 és fél évre, a büntetést 6 évre csökkentette másodfokon a Szegedi Ítélőtábla egy évvel később. Zuschlag az utolsó szó jogán azt mondta, nem bűnszervezetben, hanem a saját hasznára csalt. Egyébként 72 millió forint eltűnését kérték számon rajta, ennek egy részét a volt politikus megtérítette. A börtönből 2013 szeptemberében szabadult.



2014-ben megjelent könyvében ír a politikai karrierjéről és bukásáról is, s bár a 205 oldalas könyvben van szó politikáról, mégsem ez a fő témája, és a könyvben nem rántja le a leplet a nagy hazai politikai botrányokról. Igaz, szó van benne arról, hogyan hagyta őt cserben az MSZP, és arról is, hogy milliók tűntek el itt-ott a politikában, de komolyan vehető leleplezés nincs benne. Az kiderül, hogy Gyurcsányt vidéki tuskónak tartotta, a legtöbb sztori a könyvben azonban magánjellegű sztori, csaknem a köny harmada szól például az egykori politikus gyermekkoráról.