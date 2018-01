Egészségügy

Zacher Gábor a sürgősségin meghalt férfiról: Tiszta a lelkiismeretünk

Mint arról a ma.hu is beszámolt, a férfit súlyos hasi fájdalmakkal vitték be a kórházba.



A férfinél hasnyálmirigy-daganatot diagnosztizáltak tavaly augusztusban, orvosai kemoterápiára küldték. Négy kezelésen volt túl, mikor október 23-án súlyos hasi fájdalmakra ébredt. Családja kihívta az ügyeleti orvost, aki azt tanácsolta, vigyék be a kórházba, mert a mentő kiérkezéséig két órát is várhatnak.



Miután a férfi egyik gyermeke egyeztetett édesapja onkológusával, beutalták a beteget a Honvédkórház sürgősségi osztályára.



Mire beértek, a férfi már nem tudott lábra állni, iszonyatos fájdalmakkal küzdött. Két óra múlva megvizsgálták, ám nem közöltek semmit. Délután fél 4-kor már vért hányt. Fájdalomcsillapítót nem kapott, inni nem tudott. Estére már 20 felett járt a cukra, lánya 7 óra körül ordítozni kezdett, hogy foglalkozzon már valaki édesapjával. 7 és 8 óra között CT-re vitték, ekkor kiderült, hasi artériája elzáródott, vérrög keletkezett, a vékonybél egy része elhalt. Este háromnegyed 11-kor bevitték a műtőbe. Mikor felnyitották, rájöttek, hogy a vékonybél teljes egészében elhalt, nem lehet már rajta segíteni. A férfi másnap délelőtt 11 óra után meghalt.



A férfi lánya szerint a kórház dolgozói tudták, hogy hibáztak, ám fedezték egymást. A boncolást eleinte nem akarták elvégezni, a papírokat is csak pénzért adták ki.



A Honvédkórház a hivatalos panaszra azzal reagált, hogy a férfi érkezésekor már 29 beteg vizsgálatai folytak, aztán még további 68 beteg került felvételre. Közölték azt is, hogy a férfi áttétes daganatos állapotából kifolyólag menthetetlen volt, tehát az esetlegesen korábban elvégzett műtéti beavatkozás sem eredményezhette volna életének szignifikáns meghosszabbítását.



Az ügy a rendőrség elé került.



Zacher Gábor, a Honvédkórház Sürgősségi Betegellátó Centrumának vezetője a HírTv Egyenesen című műsorában az esetre vonatkozóan azt mondta, az ő és kollégái szakmai lelkiismerete tiszta, szakmai hiba nem történt.



A főorvos felhívta a figyelmet a sürgősségi osztályok általános rossz állapotára: rengeteg, (naponta átlagosan 160) beteget kell ellátniuk, akik közül sokan nem is igényelnének sürgősségi ellátást. Zacher szerint mindennapos háború zajlik a sürgősségi osztályokon, az ellátórendszer kapacitása pedig véges.