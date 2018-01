Megesett

Botrány a nívós iskolában: diákjától vár gyermeket a tanárnő

Pletykától hangos egy szegedi középiskola tanárija: az a szóbeszéd járja, hogy az egyik tanár az iskola diákjától vár gyermeket.Úgy tudja a Bors, hogy a rendkívül nívós, országszerte elismert oktatási intézményben már évek óta tanított történelmet az ügy egyik érintettje, a szerelembe esett tanárnő.



Diákjai kedvelték, többeket – köztük az érintett fiatalt is – tanulmányi versenyekre is felkészítette. Az bizonyos, hogy az ügy nem maradt kettejük féltett titka: kipattant, sőt jelentették is. Először az említett iskola indított belső vizsgálatot, majd a tankerület vette át az ügyet.



"Teljeskörű és alapos vizsgálatot folytattunk, melynek során bizonyítást nyert az, hogy valóban volt kapcsolat a tanár és diákja között. Azonban a vizsgálat eredményei szerint a történtek már a diák érettségije után estek meg. Mind a belső vizsgálat, mind pedig a tankerületi ugyan erre a végeredményre jutott" – mondta el a Borsnak az iskola igazgatója. Hozzátette, bár azt tudták, hogy a tanárnő jó viszonyt ápol diákjával, akit két éven keresztül készített fel egy versenyre, de sem ő, sem pedig a tantestület tagjai nem sejtették, hogy viszony lehet köztük. A vizsgálat valóban alapos volt, a fiú szüleivel is beszéltek a kialakult helyzetről.



Azt nem tudni, hogy a tanárnőt érte-e bármilyen megrovás az ügyben. Egy biztos, az intézményből ment el szülési szabadságra ősztől, nemsokára pedig érkezik a baba. Azt, hogy valóban a diák lenne az apa, biztosra nem lehet tudni. A vizsgálat szerint viszonyuk az érettségi után kezdődött. A gyermek fo­gantatása is feltehetően akkor történt, amikor a fiú már nem volt tagja az iskolának, így ez már nem lehet része a vizsgálatnak sem.