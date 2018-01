Feljelentik Lázár Jánost

A HírTV beszámolója szerint hétfőn Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter egy hódmezővásárhelyi lakossági fórumon arról beszélt, az országban javul a közbiztonság, mert a korábbinál többen ülnek börtönben, és mert a közmunka mellett nincs idejük lopni az embereknek.



A Miniszterelnökségi Sajtóiroda közleményben azt írta, a miniszter "természetesen nem a tisztességesen és becsületesen dolgozó közmunkásokra gondolt, hanem azokra, akiket korábban a szocialista kormány belekényszerített a "megélhetési bűnözésbe" és a segélyt bűncselekményekkel egészítették ki - írták az Indexnek.



A Munkát, Kenyeret, Tisztességes Béreket (MKTB) egyesület elnöke, a Közmunkás Szakszervezet társelnöke nyílt levelet írt a miniszternek. A 24.hu beszámolója szerint a levélben az áll, Lázár közel 200 ezer embert sértett meg szavaival.



Komjáthi Imre tudatta, követelik, hogy a miniszter tűnjön el a politikából, mondjon le a miniszterségről, kérjen bocsánatot! Az egyesület elnökeként közölte, feljelentést tesznek Lázár János ellen közösség elleni uszításért - írja az atv.hu.

A Miniszterelnökségi Sajtóiroda reagálása

Lázár János a lakossági fórumon, ahogyan előtte már számos hasonló eseményen, és a Kormányinfókon is elmondta, hogy a közbiztonság javulásához több dolog is kedvezően járult hozzá. Ezek közül a legfontosabbak a rendőrség létszámának megemelése, valamint a büntetőtörvénykönyv szigorítása, amelyeknek köszönhetően a regisztrált bűncselekmények száma jelentősen csökkent. 2010-ben 447.186 bűncselekményt követtek el, ami 2017-re a felére, 226.452 esetre mérséklődött. Hódmezővásárhelyen a regisztrált bűncselekmények száma hét év alatt közel 61 százalékkal csökkent!



Nem szabad azt sem figyelmen kívül hagynunk, vagy elfelejtenünk, hogy 2010 előtt az MSZP kormány a rászoruló emberek tömegeit alacsony összegű segélyen tartotta, és elnézően viszonyult a "megélhetési bűnözéssel" szemben. Az általuk meghonosított fogalom lényege, hogy a segélyt lopással kellett kiegészíteni, ami a vidéki közbiztonság drasztikus romlásához vezetett. A Fidesz-Kdnp által vezetett kormány a segély helyett munkát ajánlott mindenkinek. Megélhetést és napi munkát, ami nem teszi szükségessé, - és részben lehetővé sem - hogy a segélyt bűncselekményekkel kelljen kiegészíteni. A szocialisták a megélhetési bűnözést ajánlották a rászorulóknak, a Fidesz kormány pedig munkát és fizetést.



