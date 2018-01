Ítélet

400 kiló marihuána miatt ítéltek el két hollandot Szegeden

Jogerősen tíz év börtönnel, illetve tizenkét év fegyházbüntetéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla kedden két holland férfit, akik több mint négyszáz kilogramm marihuánát próbáltak 2015-ben Albániából Magyarországon keresztül a hazájukba szállítani. 2018.01.30 12:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A táblabíróság, amely kábítószer különösen jelentős mennyiségre elkövetett birtoklásának bűntettében találta bűnösnek a két férfit, döntésével súlyosította az első fokon eljáró Szegedi Törvényszék által kiszabott nyolc év, illetve hét év börtönbüntetést.



A vádlottak 2014-2015 fordulóján ismerkedtek meg a hazájukban. A másodrendű vádlott rávette magánfuvarozó társaságot működtető társát arra, hogy Albániából 30 ezer euró ellenében marihuánát vigyen Magyarországon keresztül Hollandiába. A szállításhoz használt nyerges vontatót a fuvarozó lízingelte, a hűtős félpótkocsit pedig a másodrendű vádlott szerezte. A félpótkocsi padlólemezének hőszigetelését eltávolították, ott 2200 literes rejtekhelyet alakítottak ki.



A vádlottak a kábítószer szállításának leplezésére egy legális nemzetközi fuvart szerveztek Varsóból a koszovói Peje városba. 2015. február 6-ára le is szállítottak egy csokoládészállítmányt Lengyelországból Koszovóba. A másodrendű vádlott utasítása alapján társa a kamionnal Albániába, Tiranába ment, és a pótkocsit egy benzinkútnál hagyta. Néhány óra múlva visszamentek, időközben a rejtekhelyet feltöltötték kábítószerrel.



A másodrendű vádlott repülővel ment Budapestre, miközben társa közúton indult el. A férfi február 11-én jelentkezett belépésre a röszkei autópálya-határátkelőhelyen, ahol röntgenberendezéssel vizsgálták át a kamiont és megtalálták a drogszállítmányt. A rejtekhelyen 410 csomagban 417,2 kilogramm marihuána volt, amelynek teljes hatóanyag-tartalma a különösen jelentős mennyiség alsó határának csaknem harmincnyolcszorosa.



A jelenleg 37 éves elsőrendű vádlott a bűnösségére is kiterjedő, részletes beismerő vallomást tett. A másodrendű vádlottat távollétében ítélték el, ő csak írásban nyilatkozott, és tagadta bűnösségét.



Gyurisné Komlóssy Éva tanácsvezető bíró az indoklás során kifejtette, a kábítószer hatalmas - a hasonló ügyeket gyakran tárgyaló táblabíróság történetében is a legnagyobb - mennyisége tette szükségessé a büntetések súlyosítását, amellett, hogy az ítélőtábla a másodrendű vádlott cselekményét bűnsegély helyett felbujtásnak minősítette.