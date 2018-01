Belpol

Kamerák előtt szólalkozott össze a miniszteri biztos és az Együtt politikusa

Sajtótájékoztatót tartott Vajda Zoltán együttes politikus annál a zöldségesnél, amely Szatmáry Kristóf miniszteri biztos családi érdekeltségébe tartozik. A fideszes politikus is ott volt, bejelentette, hogy kiszáll a családi üzletből, majd a kamerák előtt folytatták a vitát. 2018.01.30 04:09 ma.hu

Vajda Zoltán a 24.hu-n megjelent cikkel kapcsolatban tartott hétfő délelőtt sajtótájékoztatót a Szatmáry-család 16. kerületi zöldségese előtt. A portál arról írt, hogy többször elmentek vásárolni az elmúlt időben az üzletbe és többször előfordult, hogy nem kaptak nyugtát. Az Együtt politikusa - aki a kerületben Szatmáryval szemben indul a választáson - állította, ő maga és több kerületi lakos is tapasztalta, hogy a boltban nem kapnak nyugtát, ezzel szerinte a politikus érdekeltségébe tartozó cég adóelkerülést hajtott végre. Vajda kijelentette: szerinte Szatmáry Kristófnak távoznia kellene mindenféle közhivataltól - számolt be az atv.hu.

A sajtótájékoztatón megjelent Szatmáry Kristóf is, aki elmondta, hogy szerinte Vajda Zoltán és bizonyos "sajtós munkatársai" "teljesen nyilvánvaló hazugságokat és rágalmakat fogalmaztak meg". A miniszteri biztos közölte: a jelenlegi szabályok szerint, ha egy vásárlónak panasza van, akkor jegyzőkönyvet kell felvenni és azzal lehet a hatóságokhoz fordulni, hogy az esetet kivizsgálják. Mint mondta, ilyen jegyzőkönyvek hiányában "a megfogalmazott állítások szemenszedett hazugságok".

Azt is megemlítette, hogy a család boltjában több kamera is van, de azok felvételeit maguktól nem hozhatják nyilvánosságra, csak akkor, ha hivatalos eljárás indul az ügyben. Hozzátette: ha lesz ilyen, tudják igazolni a felvételekkel az állításukat, miszerint hazugságot terjesztenek róluk.



A fideszes képviselő azt is elmondta, hogy érzelmileg kötődik a bolthoz, mivel 30 évvel ezelőtt gyerekként ebben a boltban árult ő is szombat délutánonként, ezért nem akart kiszállni a családi üzletből, de hogy védje családját, úgy döntött, hogy kiszáll ebből a cégből.



A miniszteri biztos állításait végighallgatta Vajda Zoltán is, aki ezt követően a telefonján szeretett volna mutatni a fideszes politikusnak egy fotót, amit állítólag Szatmáry Kristóf húga posztolt és a biztonsági kamera által rögzített képen Vajda Zoltán látható. A kormánypárti politikus nem szeretett volna egy internetes képet kommentálni. Elmondta Vajdának, hogy „ha a családomat rágalmazod, legyenek bizonyítékaid”, végül azt mondta, hogy „teljesen parttalan a vita”. Vajda Zoltán annyit fűzött hozzá, hogy a felvétel nyilvánosságra hozása miatt az adatvédelmi hatósághoz fordulnak.