Önkormányzat

Jövő évben lehet építési engedély a 2-es metró és gödöllői HÉV összekötésére

Jövő évben lehet jogerős építési engedély a 2-es metró és gödöllői HÉV összekötésére, és a remények szerint a 2020 utáni európai uniós ciklusban elkezdődhet a beruházás - jelentették be a projektben érintett fővárosi kerületek polgármesterei hétfőn budapesti sajtótájékoztatón.



Riz Levente (Fidesz-KDNP) XVII. kerületi polgármester közölte: hamarosan elkészülnek a 2-es metróvonal és gödöllői HÉV összekötésére, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítására vonatkozó, öt ütemre osztott projekt első két ütemének engedélyezési tervei, ezek 2019 második felében rendelkezhetnek majd jogerős építési engedéllyel.



Mint mondta, az a probléma, hogy az érintett kerületekben nem elegendő a közösségi közlekedés kapacitása, ezért nagyon sokan autóval közlekednek, ami dugókat, zaj- és környezetszennyezést is okoz.



A fejlesztés - amely közvetlenül megközelítőleg 320 ezer ottélőt érintene - rendezné és radikálisan növelné a közösségi közlekedés kapacitását, kiváltható lenne számos buszjárat és csökkenne a légszennyezés - mutatott rá Riz Levente hozzátéve, hogy az utazási idő is radikálisan csökkenne: Rákoskeresztúr Városközpontból 25 perc alatt lehetne a Deák térre érni, a mostani egy órás utazási idő helyett.



Az ütemeket ismertetve Riz Levente elmondta, az első - Cinkotáig tartó - ütemben valósulna meg az Örs vezér terén a 2-es metró és a HÉV összekötése. Másodikként alakítanák ki a rákoskeresztúri szárnyvonalat, a harmadik ütemben a Cinkotától Gödöllői tartó szakasz, a negyedikben a Csömörig tartó szakasz korszerűsítése valósulna meg. Az ötödik ütemben valósulhatna meg a Hungaroring elérése.



Kovács Péter (Fidesz-KDNP) XVI. kerületi polgármester azt mondta, remélik, hogy a kormány támogatja majd a projektet, és a következő európai uniós támogatási ciklusban elindulhat a beruházás első üteme.



Tarlós István főpolgármester közölte: támogatja a két polgármester kezdeményezését, és a főváros a kerületekkel "erőteljes lobbizásba" kezdett, hogy a projekt megvalósuljon. A főváros korábban biztosított forrást a tervezésre - mondta megjegyezve azt is, hogy a metró és a HÉV összekötés jogi értelemben már nem a főváros kompetenciája, mert a HÉV-eket visszakapta az állam.



Kérdésekre válaszolva Tarlós István elmondta, a projekt anyagi fedezetét jelentős részben nem a fővárosnak kell biztosítani.



A közreadott sajtóanyag szerint az első ütem 106,5 milliárdba, a második 127, a harmadik 38,5, a negyedik 1,3, az ötödik 5,3 milliárd forintba kerülne.