Új épületbe költözik a Gyermekek Háza

A tervek szerint a diákok a 2019/2020-as tanévben vehetik majd birtokba a mintegy 4500 négyzetméter alapterületű intézményt.

Új épületbe költözik a Gyermekek Háza, a tervek szerint a diákok a 2019/2020-as tanévben vehetik majd birtokba a mintegy 4500 négyzetméter alapterületű intézményt - közölte Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a főváros II. és III. kerületének fideszes országgyűlési képviselője pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.



A politikus elmondta, a kormány a decemberi döntése értelmében 3,6 milliárd forintot biztosít a II. kerületi Völgy utcában található, tíz éve üresen álló épület felújítására és átalakítására.



A költözés mellett arról is szó van, hogy bővítik a Gyermekek Háza pedagógiai programját, hogy a jövőben az alapfokú mellett a gimnáziumi oktatás is megkezdődhessen. A kormányzati döntés megteremti ennek a lehetőségét is - tette hozzá.



Varga Mihály kiemelte: soha annyi támogatást nem kapott a II. kerület, mint ebben a kormányzati ciklusban. A fejlesztésekre példaként említette a Frankel Leó úti új szakrendelő építését, a Budai Irgalmasrendi Kórház fejlesztését, a pesthidegkúti uszodához köthető sportberuházást, Gül Baba türbéje megújítását, a Millenárison folyó beruházást, valamint a Klebelsberg-kastély felújítását.



A kormánypárti politikus elmondta, a tankerületben tizenhat iskolát és két kollégiumot működtet a kormányzat, ez évente 5,5 milliárd forintba kerül. Ezekben az intézményekben mintegy tízezer diák oktatása folyik.

MTI/Máthé Zoltán

Láng Zsolt (Fidesz-KDNP), a II. kerület polgármestere azt hangsúlyozta, hogy az oktatási intézmények fejlesztése mindig kiemelt feladat volt a kerületben. Első polgármesteri ciklusának kezdete, 2006 óta a fenntartáson kívül mintegy 5 milliárd forint értékben hajtottak végre oktatási fejlesztéseket - mondta.



Láng Zsolt szólt arról is, hogy a Gyermekek Háza volt az országban az első önkormányzati fenntartású alternatív iskola.



Hajnissné Anda Éva, a Közép-Budai Tankerületi Központ tankerületi igazgatója kiemelte, hogy az új épületbe való költözés jelentős előrelépést jelent, hiszen egy országosan is egyedülálló program bővítését teszi lehetővé.



A közreadott sajtóanyag szerint a Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program 1991 óta működik évfolyamonként egy-egy osztállyal a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium egyik épületszárnyában.



A Völgy utca 20-22. szám alatt található épületet 1974-ben adták át, akkor a SZOT Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézete kezdte meg itt működését, az épület 2008 óta üresen áll. Az ingatlanon jelenleg a csak egy szinten összekapcsolt, két markáns tömegből álló épület, valamint egy teljesen külön álló, könnyűszerkezetes faház található.