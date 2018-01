Állati

Ennyi pénze van az állatmentő alapítványnak

"Tisztelt támogatóink! Szeretném a segítségeteket kérni. Jelenleg a fotón látható egyenleggel rendelkezik az alapítványunk, 110 állatról gondoskodunk. Több betegünk van most is, cicáink-kutyusok, Biankát is vinni kellene vissza. Mindig, most is bízom a segítségetekben, hogy tudjunk tovább dolgozni. Az autónk is elromlott, így még nehezebb dolgoznunk, de nem adjuk fel természetesen. Mi szerényen nem követelünk milliókat, csak szeretnénk biztonságot a kutyusainknak illetve cicáinknak. Köszönjük, ha támogatod a napi harcunkat" - írta méltósággal Ágica&Krisztina kérésüket a a Facebookra.



Ha van lehetősége, támogassa őket, ha nincs, ossza meg, hátha más tud segíteni. Ha nincs jó véleménye a segítségkérésről, kérjük egyszerűen csak hagyja figyelmen kívül a felhívást!



Ágica Sérültállat Menedéke Alapítvány

11732301-20010915-00000000

Otp Bank

IBAN: HU65 1173 2301 2001 0915 0000 0000

SWIFT (BIC) OTP VHUHB

Paypal: 33agica@gmail.com

06303672115

06205605808 – bizakodó – itt: Ágica Állatotthona Solt " Àgica Sèrült Állatmenedéke Alapítvány".