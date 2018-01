Fővárosi Közgyűlés

Új fizető parkolási övezet jön létre a III. kerületben

A Fővárosi Közgyűlés szerdán jóváhagyta egy új fizető parkolási övezet létrehozását a III. kerületben, továbbá engedélyt adott a drágításra a városrész már meglévő várakozási övezeteiben. 2018.01.24 12:10 MTI

A képviselők 22 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 4 tartózkodás mellett hagyták jóvá a parkolási rendelet módosítását.



Az elfogadott javaslat indoklása szerint Óbuda-Békásmegyer önkormányzata tavaly januárban rendelt el úgynevezett telítettségi vizsgálatot a Filatorigát és Kaszásdűlő városrészben, ez 70 százalékot meghaladó kihasználtságot mutatott.



A III. kerület ezután márciusban tett javaslatot a Bojtár utca, Huszti út, Kazal utca, Szentendrei út, Záhony utca, Sujtás utca, Gázgyár utca, Ángel Sanz Briz út, Bogdáni út, Hévízi út, Vörösvári út, Bécsi út által határolt terület fizetőssé tételére. Az autósoknak az új övezetben a legalacsonyabb összegű, óránként 175 forintos díjtételt kell fizetniük a parkolásért.



A főváros emellett hozzájárult ahhoz is, hogy Óbuda-Békásmegyer emelje a 2015 óta működő két fizető parkolási övezetének díjtételeit. Ennek eredményeként a kerületben - a Flórián tér kivételével - ott, ahol eddig óránként 175 forintot kellett fizetni, a jövőben 265 forintot kell, ahol pedig eddig 265 forint volt, ott óránként 350 forintra emelkedik a parkolás díja.



A javaslat vitájában Tarlós István főpolgármester arra kérte a kerületek vezetőit, hogy valamennyien gyűjtsék össze parkolási javaslataikat és azokat a közgyűlés a jövőben egyben tárgyalja.



Az ellenzéki oldalról Tokodi Marcell (Jobbik), Horváth Csaba (MSZP) és Gy. Németh Erzsébet is arra hívta fel a figyelmet, hogy a városvezetésnek növelnie kellene a P+R parkolók kapacitását.



Bús Balázs (Fidesz-KDNP), a III. kerület polgármestere elmondta, városrészük azért vezetett be a parkolási díjat, mert a főváros 2010-ig semmilyen eszközzel nem segítette a kerület közlekedését, így az egész gyakorlatilag egy P+R parkolóvá vált.



Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes közölte, a jelenlegi városvezetés 2010 és 2014 között 4 ezer új P+R parkolóhelyet hozott létre, 2019-ig pedig 7 ezret tervez.



Tarlós István főpolgármester zárszavában azt mondta, 2010-ben mindössze egy őrzött P+R parkoló üzemelt Budapesten, a város pénzügyei lehetőségei pedig ezen a területen nem teszik lehetővé a gyors ütemű fejlesztést.