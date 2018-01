Petárdázás

Szilveszteri mérleg: 1000 állat veszett el az újévi ünneplésben

Idén ezer állat kezdte otthonától távol az új évet, de több elkóborolt macskáról és egy nyusziról is érkezett bejelentés a Szilveszteri Állatmentő Ügyelethez. 2018.01.24 11:53 ma.hu

A petárdázás körüli vitában nem várható megoldás a közeljövőben, ezért felelős gazdaként az állattartóknak kell felkészülniük erre az éjszakára. Évről évre több száz állat szökik el otthonról a petárdák hangjától pánikba esve, sokan pedig, ha túl is élik ezt az éjszakát, már sosem térnek haza.

Pukkanás az embereknek, ágyúdörgés az állatoknak

Az emberek számára felszabadító érzés az év végi ünneplés, amelynek sokak számára elengedhetetlen része a tűzijáték és a petárda. Utóbbi azonban illegális pirotechnikai eszköz, birtoklása szabálysértésnek minősül, és bírság kiszabását vonja maga után, amellett, hogy minden évben tucatnyian sérülnek meg a használata közben. Az állatok számára még több veszélyt tartogat ez az ünnepi hangzavar: hallásuk sokkal kifinomultabb az emberénél, míg mi 16-18.000 rezgést érzékelünk másodpercenként, a kutyák átlagosan 30-40.000, de akár 70-80.000 rezgést is észlelhetnek. Ezért ők érzékenyebbek a magas hangokra, különösen igaz ez a hirtelen, robbanásszerű és sorozatos zajokra.



A mindennapokhoz tartozó emberi zajokat az állatok már megszokták, a petárdadurrogás azonban idegenek nekik, nem tudják beazonosítani a forrását, a vele járó légnyomás-hullám pedig természeti katasztrófára emlékezteti őket. Ilyenkor pánikba esnek, és aktivizálódik a túlélési ösztönük, ami arra készteti őket, hogy elmeneküljenek, az idősebb állatok pedig akár szívrohamot is kaphatnak. A rémült állatokat könnyen elgázolhatja egy autó, nem véletlen, hogy szilveszterkor átlagosan 40-50 kutya hal meg baleset következtében. Nemcsak a kutyák érzékenyek a szilveszteri hangzavarra, a házikedvencek mellett kecskék és őzek is gyakran megsérülnek a petárdák előli menekülés közben.

Vidéken csak minden második kutya chipezett

Az állatvédő szervezetek már decemberben elkezdik felhívni az állattartók figyelmét, hogy az ünnepi időszakban különösen vigyázzanak kedvencükre, hiszen a megfelelő óvintézkedések megelőzhetik a tragédiát. „Több módszer létezik, amivel a gazdák biztonságban tudhatják kedvencüket és csökkenthetik a szorongásukat szilveszter éjjel: a kertben élő kutyákat, macskákat engedjük be a házba, hogy ne tudjanak elszökni; alakítsunk ki a lakásban egy menedéket nyújtó kuckót, ahol elbújhatnak; a függönyök elhúzásával pedig a rémisztő fényeket zárjuk ki. Valamint, ha tudjuk kutyánkról, hogy fél ezektől a hangoktól, jó előre gondoskodjunk a nyugtatásáról valamilyen készítmény segítségével, amit az állatorvosi rendelőben kaphatunk meg kedvencünk állatorvosától.” – hívja fel a figyelmet dr. Bollók Árpád, az MSD Animal Health szakértője. A kutyák nemcsak a kertből tűnhetnek el, de ha megijednek, akár sétáltatás közben is kitéphetik magukat a gazda kezéből, így ilyenkor a fokozott odafigyelés az egyetlen megoldás. Azok az állatok sincsenek biztonságban, akik korábban nem féltek, hiszen idővel változhat a személyiségük, és a körülmények kiszámíthatatlansága is súlyosbíthatja a helyzetet.



Ha már megtörtént a baj, és elszökött a kutya, akkor a chip jelentősen javíthatja az esélyeit, hiszen így a megtalálók könnyen beazonosíthatják a tulajdonost. Annak ellenére, hogy már öt éve kötelező a négy hónapnál idősebb kutyákat chippel ellátni, a fővárosban 10-ből 8 kutyában, vidéken azonban csak minden második kutyában van chip. Nemcsak a chip hiánya a probléma, hanem sokszor az is gondot jelent, hogy a tulajdonosok a megváltozott adataikat - legyen az telefonszám, lakcím, vagy esetleg tulajdonos váltás-, nem módosíttatják a rendszerben. Ilyenkor hiába fogják be a kutyát, lényegesen kisebb az esélye, hogy megtalálják a gazdáját.

Több száz állat tűnik el minden évben

A Szilveszteri Állatmentő Ügyelet négy évvel ezelőtt indult, kifejezetten azzal a céllal, hogy az újévi ünnepléskor eltűnt állatoknak segítsenek hazatalálni. Tapasztalataik alapján az előzetes figyelmeztetések ellenére a tendencia az elmúlt években sem változott. Pintér Attila, az Ügyelet alapítója elmondta: „Az előző évekhez hasonlóan, idén 1000 elveszett állatról tudunk, közülük rengetegen örökre eltűnnek vagy menhelyre kerülnek, és csupán az esetek felében kerülnek haza. Túlnyomórészt kutyák eltűnését jelentik, de minden évben keresnek 30-40 macskát is. Országosan Budapestről, valamint Pest megyéből érkezik a legtöbb bejelentés, és a chipek magas arányának köszönhetően itt a legnagyobb a sikeres hazatalálások száma.” Sajnos a halálos balesetek száma sem csökken, és idén is 40-50 kutya vesztette életét az utakon, pedig mindez megelőzhető lenne.