Teljesen megújul az országos pulmonológiai intézet

Teljesen megújul a következő években az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet (OKTPI) az Egészséges Budapest Program (EBP) keretében. 2018.01.23

MTI/Szigetváry Zsolt

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője elmondta, hogy a kormány a döntéseihez forrásokat is rendelt: orvosi műszerekre és informatikai fejlesztésekre 200 millió forint, az intézet több épületének teljes rekonstrukciójára, infrastrukturális fejlesztésére 1 milliárd 84 millió forint áll rendelkezésre.



A cél az, hogy az intézet főépülete a következő években 16,6 milliárd forintos költségvetésből megújuljon - közölte Gulyás Gergely.



Elmondta, azt remélik, hogy az új pavilon létesítésével, a régi betegellátó épületek felújításával egy korszerű, 21. századi egészségügyi fekvő- és járóbeteg ellátási igényt kielégítő, hidakkal összekötött tömbkórházi egység jön majd létre. Megvalósul egy új "aktív" tömb új műtőblokkal és intenzív egységgel, amely hosszabb távon biztosíthatja az intubált lélegeztetésre, intenzív terápiás kezelésre szoruló betegek biztonságos ellátását - tette hozzá Gulyás Gergely.



A kormánypárti politikus megjegyezte azt is, hogy a körzethez tartozó Szent János Kórházban is teljeskörű felújítás lesz, így a térség egészségügyi fejlesztése az EBP keretében maximálisan biztosított.



Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár arról beszélt, az ország versenyképessége lehetővé teszi azt, hogy kormányzati forrásokból a következő tíz évben több mint 700 milliárd forint értékben megújuljon a budapesti ellátórendszer.



Az egyes ellátóhelyeket szakmai terv mentén fejlesztik: megújul két centrumkórház, egy új épül majd, 25 kórházban lesznek fejlesztések és a központi régióban megújítanak 16 szakrendelőt.



Kovács Gábor, az OKTPI főigazgatója elmondta, hogy az idén a terveztetésre és a kivitelező kiválasztására lefolytatják a közbeszerzéseket.



Az intézet az 1901 létesített Erzsébet Királyné Szanatórium utódaként jött létre, és ma a tüdőgyógyászati ellátás "legmagasabb progresszivitási szintjét" képviselő országos jelentőségű és hatáskörű centruma. Feladatai közé tartozik a területi és az országos jelentőségő fekvő- és járóbeteg ellátás mellett a kutatás, az oktatás, valamint a tüdőgyógyászat tekintetében a módszertani tevékenység és a tüdőgondozói hálózat szakmai felügyelete.



Kovács Gábor elmondta azt is, hogy az intézet közvetlen beutalási területén 1,7 millió lakos él. Az esetszámokról szólva közölte azt is, hogy évente mintegy 1500 új tüdőrákos beteget vesznek fel.