Ultimátumot adtak a kormánynak a diáktüntetők

Több ezren tüntettek az oktatás modernizálásáért a Kossuth tér mellett, az Alkotmány utcában. Az érkező tömeget a hangosbemondón a harmadik keresztutca felé irányították, később a Honvéd utcáig ért el a tömeg. Az esőben ácsorgó tömeg túlnyomórészt diákokból állt, de felnőtteket is lehetett látni.

„Ha január 31-én a kormány azt üzeni, hogy semmibe veszi a diákok véleményét, vagyis nem reagál érdemben a követelésekre, akkor egy olyan kreatív megoldással állunk majd elő, ami a kormányt is meg fogja lepni, mert komolyan gondoljuk, hogy az oktatást korszerűsíteni kell” – fogalmazott az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Tarnay Kristóf és Gyetvai Viktor, a Független Diákparlament két szóvivője a mai diáktüntetést követően.



A pénteki demonstráció az első állomás volt a szóvivők szerint, és arra volt jó alkalom, hogy megfogalmazzák, pontosan mit kérnek. Hozzátették: ha nem fogják figyelembe venni a kéréseket, akkor megmutatják, hogy a tiltakozók sokkal többen vannak a most tüntető több ezer embernél. Hiába kérdezett vissza többször Krug Emília, hogy mi lesz majd az a sokkal nagyobb tömeget megmozgató akció, csak annyit válaszolt Tarnay Kristóf: „várjuk meg, hogy a kormány mit lép”.



A független diákparlament 4 éve működik. Tavaly beadták a javaslataikat, 80 pontban, és semmilyen érdemi választ nem kaptak, a szóvivők szerint, ez volt a tüntetés egyik kiváltó oka. Tarnay azt is megjegyezte: Nem kellene az egész oktatáspolitikát visszavonnia a kormánynak, de a tüneti kezelésnél többre lenne szükség.



Most már a tét: egyáltalán érdekes-e a fiatalok véleménye. Ha kormány azt mondja nem érdekes, az már üzenet lesz az egész társadalomnak – vélik a Független Diákparlament képviselői. Szerintük a tüntetésen megfogalmazódott a nemzeti egység, mert ott voltak tanárok, a szülők, és a diákok. Ők több ezren adtak nyomatékot a követeléseknek – hangzott el a beszélgetésben. Nem húsz budapesti diák volt ott, hanem az ország több részéből, sok ezren.



A szóvivők nem tartanak attól, hogy Soros ügynöknek fogják majd őket bélyegezni. Tarnay szerint a kormánynak több köze van Soroshoz, mint nekik. A magyar lakosság többsége ilyen hülyeségnek nem dől be – tette hozzá Gyetvai. A fenyegetésekről pedig úgy gondolkodnak: nem lehet kirúgni egy egész osztályt és egy egész iskolát. Úgy vélik, ha egyre többen rádöbbennek erre, akkor jóval többen lesznek legközelebb. Azt is leszögezték: ők nem akarják elhagyni az országot, hanem jobbá szeretnék tenni, és itthon szeretnének normális életet élni.