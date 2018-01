Fejlesztés

Milliárdokat költöttek egészségügyi fejlesztésekre Józsefvárosban

Az elmúlt években három milliárd forintot fordított a Józsefvárosi Önkormányzat egészségbiztonságra, idén is folytatódnak az egészségügyi fejlesztések. Az egészségüggyel összefüggő idei beruházásokról Sára Botond alpolgármester beszélt.

A Józsefvárosi Önkormányzat az elmúlt években mintegy 3 milliárd forintot biztosított egészségügyi célokra, számos fejlesztést végzett el, többek között teljes körűen megújította a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központot. A tavalyi évben az egészségügyi feladatok biztosítására és fejlesztésére fordított összeg megközelítette a 900 millió forintot, amelyből a JEK mammográfiai eszközt, ultrahang- és átvilágító röntgenkészüléket szerez be - 120 millió forintból -, illetve 750 millió forintos forrás biztosításával a kerületi háziorvosi rendelők is megújulnak. A fejlesztések 2018-ban is folytatódnak, a háziorvosi rendelőkben és az Auróra szakrendelőben is.

- A 2016-ban bevezetett józsefvárosi egészségügyi életpályamodell keretében a háziorvosok munkakörülményeinek javítása és az infrastruktúra fejlesztése érdekében pályázatot ír ki az önkormányzat. A kerületi háziorvosok összesen több mint 17 millió forintos keretösszegre pályázhatnak - magyarázta Sára Botond alpolgármester, aki arra is kitért, hogy a háziorvosi rendelők részére emellett egy-egy defibrillátort, valamint a Mikszáth téri rendelőbe egy hasi ultrahang készüléket szerez be az önkormányzat, mintegy ötmillió forintért.

- További jelentős eszközberuházás valósulhat meg a Szent Kozma Egészségügyi Központban is. A szakrendelő eszközparkjának fejlesztése érdekében, az Egészséges Budapestért Program keretében egy több mint 230 millió forintos támogatásra nyújtott be kérelmet az önkormányzat az Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz. Sikeres elbírálás esetén saját forrásként kell biztosítanunk az orvostechnikai eszközök összegének 20 százalékát, több mint 46 millió forintot, amelyhez hozzárendeltük a fedezetet a 2018 költségvetés fejlesztési céltartalékán - fejtette ki Sára Botond. Többek között a gasztroenterológiai, sebészeti, védőnői, nőgyógyászati, szemészeti ellátás gazdagodhat új orvostechnikai eszközökkel, például hordozható defibrillátorral, sterilizálóval, hallásvizsgáló, látásvizsgáló készülékkel, magzati szívhang vizsgálóval, ultrahang-készülékekkel.

Egészséges Budapest Program Józsefvárosban is

A december 19-ei testületi ülésen arról is döntöttek, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat együttműködési megállapodást köt az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal: e szerint a két fél közösen, egymással szorosan együttműködve törekszik az Egészséges Budapest Programban (EBP) megfogalmazott célkitűzések lehető legteljesebb megvalósítására.



Az EPB keretén belül átfogó, Budapest és Pest Megye egészségügyi ellátórendszerét érintő fejlesztés veszi kezdetét, két tucat egészségügyi intézményt érintve, mintegy 40 milliárd forintos keretösszeggel. A kerületben a Szent Rókus Kórházat, a Heim Pál Gyermekkórházat és a Péterfy Sándor utcai Kórház és Baleseti Intézetet érintik az infrastrukturális beruházások.