Migráció

Titokban befogadott menekültek: összehívták a nemzetbiztonsági bizottságot

Összehívták a nemzetbiztonsági bizottságot - tudta meg az atv.hu Molnár Zsolttól, a bizottság szocialista elnökétől. A jövő csütörtöki ülés témája a titokban befogadott 1300 menekült és a Soros-terv. Mint ismert, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára a Times of Malta-nak elismerte, hogy a magyar kormány tavaly titokban fogadott be menekülteket.



"1294 menekültet kellett befogadnunk az országba, de nem álltunk ki a nyilvánosság elé, hogy ezek a menekültek" - jelentette ki az interjúban Altusz. Majd arról beszélt az interjúban, hogy ezek az emberek azért menekülnek, mert politikai nézeteik miatt bántalmazták őket, vallási okok miatt menekültek, vagy azért, mert szexuálisan bántalmazták őket.



Az MSZP azonban további információkra kíváncsi a befogadott menekültekkel kapcsolatban, ezért kezdeményezte az ülés összehívását, amin Orbán Viktort is meghallgatnák. Molnár Zsolt azt is hangsúlyozta az atv.hu-nak, hogy a titkosszolgálati vezetők eddigi beszámolói szerint nincs Soros-terv.



A Fidesz már jó előre jelezte, hogy képviselői kivonulnak a Nemzetbiztonsági Bizottság üléséről, ha azon Szél Bernadett is részt vesz. Az LMP miniszterelnök - jelöltje viszont azt mondta: természetesen elmegy az ülésre.