Megdőlt a reaktortartály Pakson a süllyedés miatt

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, megsüllyedt a paksi atomerőmű 4. blokkja. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tavaly év végén megkapta a 4. blokk üzemidő-hosszabbítási engedélyét. A felreppent hírre azonnal reagáltak, miszeirnt a süllyedés hosszú távon sem jelent semmilyen kockázatot. Az aktuális állapotot egy 130 mérőpontból álló ellenőrző rendszer figyeli évtizedek óta. A folyamatos monitorozása igazolja, hogy a 4. blokk süllyedése lassuló, tavaly nem érte el az egy millimétert.



A közleményben rámutatnak: rendeltetésétől, jellegétől függetlenül minden épület süllyed már az építés alatt, és azt követően is, hiszen a talaj az épület alapozása alatt a terhelés hatására tömörödik, és a megnövekedett feszültségek által létrehozott összenyomódás hatására új egyensúlyi állapot áll elő. A paksi atomerőmű ezen sajátossága is évtizedek óta ismert és nyilvános információ - szögezte le az erőműtársaság.

Ezt pontosították az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) évindító sajtótájékoztatóján, ahol elhangzott: a Paksi Atomerőmű négyes blokkjának süllyedése önmagában nem befolyásolja a nukleáris biztonságot, a működőképességet. "A süllyedésből adódó egyéb hatások azok, amelyek problémát okozhatnak, ezek közül egy a reaktor dőlése – mondta Fichtinger Gyula, a hivatal főigazgatója. Az eseményről a 24.hu tudósított.



A vizsgálatok szerint a reaktortartály dőlésének mértéke – ami jelenleg 1,17 milliméter – nem fogja elérni azt a szintet, ami beavatkozást igényelne. Az erőmű 3 milliméteres dőlésig biztonságosan működhet, de amint ez a mérték eléri az 1,4 millimétert, már intézkedéseket kell hoznia az üzemeltetőnek.



Hozzátette: Paksnál a talajvíz változása és talaj összenyomódása okozza a süllyedést. Azért a négyes blokkot érintette legjobban a süllyedés, mert ez van legközelebb a Dunához. Ha komoly probléma lett volna, a négyes blokk nem kapta volna meg a 20 éves üzemidő-hosszabbítási engedélyét tavaly decemberben, mondta.



Hullán Szabolcs főigazgató-helyettes úgy összegzett, hogy harminc év alatt 24 millimétert süllyedt meg a négyes blokk, amellyel a süllyedési határérték kétharmadát érte el az erőmű. Vagyis az éves süllyedés mértéke nem haladja meg az 1 millimétert, mondta.



A sajtótájékoztatón a paksi bővítéssel kapcsolatban elhangzott: az orosz fővállalkozó, a Roszatom visszavonta a felvonulási épületekre a Paks II Zrt. által tavaly benyújtott engedélykérelmét, mert azok nem minden részletben feleltek meg a magyar előírásoknak. Ugyanakkor hiánypótlás után – javításokkal és kiegészítésekkel – a kérelem a szabályoknak megfelelővé tehető.