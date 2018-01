Ítélet

Börtönbe megy Geréb Ágnes

A Fővárosi Ítélőtábla kedden Geréb Ágnest két év szabadságvesztésre ítélte és tíz évre eltiltotta hivatásától. Az ítélet jogerős, fellebbezésnek nincs helye. Két nagyon régóta húzódó, tragikus kimenetelű otthon szülés ügyében hozott most döntést az Ítélőtábla. Korábbi ítéletekből úgy tűnt, hogy az otthon szülés hazai arcának számító orvos számára kedvezően alakul a per, ám most fordulat következett: Geréb mindenképpen börtönbe megy.

A mostani ítélet középpontjában az alábbi két otthon szülés áll:

- A 2003 karácsonyán zajló ikerszülésnél az első baba rendben megszületett, ikertestvére azonban a születésekor legalább 12 percig oxigénhiányos állapotba került, emiatt maradandó fogyatékosságot szenvedett, és végül félévesen meghalt.

- 2007 szeptemberében egy kislány magzat felső válla az édesanyja szeméremcsontjában elakadt, és az ítélet szerint a születést követően a 40 percen át tartó újraélesztése sem vezetett eredményre. A magzat halálát (a 2012-es ítélet szerint) oxigénhiány és a kiszabadítására tett műfogások során bekövetkező nyaki gerincsérülés okozta.

Geréb szerint boszorkányüldözésről van szó

Geréb Ágnes keddi tárgyalása után az Indexnek az alábbi közleményt juttatta el, amit változtatás nélkül közlünk mi is.



„A nyolcvanas évek végén kezdtem el kórházon kívül is kísérni szüléseket, pont, amikor a magyar társadalom minden szinten azzal volt elfoglalva, hogy lebontsa az elnyomó rendszereket. Ezek a perek, a velem szembeni büntetőeljárások valójában arról szólnak, hogy egyre erősebb társadalmi igény lett az otthonszülés, aminek létjogosultságát nem lehetett hirtelen úgy elismerni, hogy előtte évtizedeken át a személyemhez kötött szakmai igazságokat lesöpörte a hálapénzen alapuló orvostársadalom.



Ennek a kibékíthetetlen ellentmondásnak a megoldása volt, hogy engem, mint az otthonszülés fekete bárányát, aki nélkül az addigi, veszélyesnek és üldözni valónak kikiáltott otthonszülés biztonságos, szép és jó lesz, erőszakkal félretettek.



A magyar állam hosszú idő után végre elismerte, hogy az intézményen kívüli szülésnek éppen úgy van létjogosultsága, mint az intézményen belüli szülésnek. A valós információkon alapuló szabad választás a biztonság kulcsa – ez szükséges ahhoz, hogy a nők és a családok biztonságban és biztonsággal nézhessenek a szülés elébe. A szülés mindenképpen embert próbáló. Társadalmi érdek, hogy ne társuljon hozzá megalázás és trauma. Az otthonszülő nőknek nem kis részük van abban, hogy az intézeten belüli szülés sok szempontból humanizálódott. Ha a munkám segített bármivel közelebb kerülni egy igazságosabb és emberbarátibb rendszerhez, akkor volt valami haszna, pozitív hozadéka ennek a hosszú, nehéz időszaknak, ennek a boszorkányüldözésnek" – fogalmazott Geréb Ágnes.

A Hír TV Riasztás stábjának riportja a keddi tárgyalásról itt látható.