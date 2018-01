Betegség

Rühesek lettek a betegek és az ápolók a Margit kórházban

Betegek és ápolók is rühesek lettek a Szent Margit Kórház ápolási osztályán. Ezt egy ott dolgozótól tudta meg az RTL Híradó. Úgy tudják, az időseket gondozó részlegen már októbertől küszködnek a fertőzéssel. Az intézményben több beteg is mesélt is arról stábjuknak, hogy rüh volt az osztályon. A Híradóknak nyilatkozó orvos szerint a rühöt akár használt tárgyakkal is elkaphatják egymástól a betegek. A kórház keddre ígért tájékoztatást.