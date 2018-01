Egészségügy

Döbbenet: 2022-re kapott műtéti időpontot súlyos betegségére az énekesnő

hirdetés

Krámli Kinga hosszú Facebook posztban írt arról, hogy négy év múlva kapott időpontot az életét megkeserítő, súlyos betegségére.



Egy rejtélyes betegséggel, az endometriózissal küzd, melyet kilenc éve diagnosztizáltak nála, s melyről leírja: "a méhet körülvevő méhnyálkahártya jelenléte a méhen kívül. Hasonlóan a jóindulatú daganatokhoz, szövethatárokat nem tisztelve tör be más szervekbe, roncsolva azokat."



Egy műtéttel már javítottak állapotán, ám az orvosok tudták, a helyzet rosszabbodni fog. "Rengeteg fájdalomcsillapítót szedek. A tüneteim egész hónapban jelen vannak szinte, csak pár nap enyhülésem van. Fájdalmaim mostanra leggyakrabban éjjel vagy hajnalban jelentkeznek, és a gyógyszerek hatására sem szűnnek meg, legalább két órán belül sem" - írja az énekesnő.



Krámli Kingára egy nagy, komplikált és kockázatos műtét vár, amelyből viszont hetente csak egyet támogat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, ezért nagyon hosszú a várólista. Ő például 2022. január 19-re kapott időpontot.



"Négy év múlva. Pedig addig nem bírom"- írja.



Ha betegsége miatt sürgősségi műtétre lenne szüksége azt elvégeznék, vagy az ugyanabban a kórházban működő magánklinikán akár a jövő hónapban megműttethetné magát - kétmillió forintért.



"Még ha valamilyen csoda folytán elő is teremteném a pénzt, akkor sem szűnne meg ez a probléma globálisan" - írja.



"Nagyon szeretném, ha lecsökkenne a várólista, ha nagyobb támogatást nyújtanának a műtétekhez, enyhülést adva a betegeknek. És nagyon szeretném, ha meghallanák a hangomat, mert én ezt én már tényleg nem bírom" - ezért szólalt most fel. Kinga posztját eddig több mint háromezren osztották meg.



Krámli Kinga a Napra, MINGU, Fondor, Armenia Jazz Quintet és más formációk énekese, emellett pedig tanárként dolgozik.



Betegsége sajnos nem túl ritka, közel 200 ezer magyar nő szenved ettől, a műtétre pedig nagyon sokat kell várni, ha nem veszik korán észre a betegséget.