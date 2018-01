Ellátás

Fél napot feküdt a sürgősségin - videó

hirdetés

A nőt délután vitte be a mentő a sürgősségire, mert munkahelyén rosszul lett. Ott azonban annyi volt a beteg, hogy nem jutott neki ágy, így volt élettársa vitt be neki otthonról egy matracot. Végül késő este látták csak el, az infúziót is a földön fekve kapta meg. A kórház szerint két napig nagyon sok betegük volt, ezért kellett ilyen körülmények között várnia.