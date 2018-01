Ilyen is van

Kocsit lopott, hogy időben beérjen a suliba

hirdetés

Még december 7-én tűnt el egy autó egy nagykátai kávézó elől. A kocsi és a tolvaj is hamar meglett. Mint kiderült, egy 15 éves fiú vitte el, mert lekéste a buszt és nem akart elkésni az iskolából.



A kávézó előtt parkoló kocsi nyitva volt, még a slusszkulcs is benne volt. A tulaj csak egy kávéra ült be, ezért nem zárta be.



"Kis hely ez, mindenki ismer mindenkit, így nem ritkaság, hogy benne hagyjuk a kulcsot a kocsiban. Nem szokott ebből gond lenni" - mesélte a Borsnak.



A fiú az órák után nem merte visszavinni a kocsit, inkább leparkolt valahol a presszó közelében. A rendőrök a térfigyelő kamerák felvételei alapján hamar megtalálták. Majdnem sérülésmentes volt, és összesen 30 kilométerrel volt több benne. Hamar eljutottak a fiúhoz is, aki mindent beismert.



Azóta nagyon megbánta amit tett, az autó tulajdonosa pedig megbocsátott neki. Lopás miatt indult eljárás ellene, de szabadon védekezhet.



Egy ismerőse azzal magyarázta a szokatlan cselekedetet, hogy nagyon nehéz éve volt a fiúnak. "Elköltözött az anyjától, azóta a nagymamájával él. Emellett a testvére, akit nagyon szeret, megpróbált öngyilkos lenni. Különben sosem tett volna ilyet. A kocsit sem akarta megtartani, csak be akart jutni a suliba! - mondta az ismerős.



"Elbeszélgettünk vele itthon, és tudatosítottuk benne, hogy nagyon helytelenül cselekedett. Nagyon jó gyerek, szeret tanulni, most is iskolában van. Biztosak vagyunk benne, hogy tanult az esetből, és a rendőrségen töltött időből, és soha többé nem tesz ilyet. Igaz, hogy nehéz éve volt, amúgy egy rendes, tisztelettudó fiú" - mesélte a kamasz nagymamája.