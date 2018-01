Közlekedés

Ilyen lesz az új budapesti metró-hév - fotók

Évek óta tervezik, hogy összekötik a HÉV és a metró vonalát az Örs vezér terén. Ez azt jelenti, hogy a Déli pályaudvartól átszállás nélkül lehetne utazni Gödöllőig, valamint leágazást építhetnek a XVII. kerületbe.

A Világgazdaság a Rákosmenti Hírek című helyi lapra hivatkozva már megírta a héten, hogy elkészültek a tervek a 2-es metró rákoskeresztúri szárnyvonalához. Utóbbit a 2-es metró és a gödöllői HÉV összekötése után valósítanák meg. Az új vonal Rákosfalvánál, a Körvasútnál ágazna ki az akkorra már összekötött M2-es metró és a H8-as HÉV nyomvonalából a jelenlegi elképzelések szerint.

A beruházás - a most megjelent látványtervek szerint legalábbis - más fejlesztéseket is hoz magával: új zöld övezet és biciklitároló is épülhet.

A Rákosmenti Pirítós oldalán közzétett képek alapján jól látszik, hogy a szerelvények egy felthetőleg üveggel borított alagúton hasítanak majd keresztül, a gyalogosok pedig az úttest fölé épített speciális hídon közelíthetik majd meg az épülő új állomást.

A költségekről úgy tudni, hogy a tervezők összesen 123-127 milliárd forinttal kalkulálnak. Három megállót alakítanának ki a kerületben, az elsőt Akadémiaújtelepnél, a tervezett új vasúti megálló szomszédságában, a következőt a Kis utcánál, a végállomás pedig Rákoskeresztúr városközpont lenne. Minden kerületbeli állomásnál P+R parkolókat kell kiépíteni - olvasható a Rákosmenti Pirítós Facebook-oldalán.



Rákoskeresztúrról jelenleg 47 perc el jutni a Déli Pályaudvarra, ez a szárnyvonal kiépítésével 32 percre csökkenhet, míg az Örs vezér teret a mostani 22 perc helyett 13 perc alatt lehet majd elérni. A Nagykörútig tartó menetidő 37 helyett 22 percre rövidülhet.