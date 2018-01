Szlovák milliomosnő

Kiengedték Rezesovát az ünnepekre

2018.01.03 ma.hu

A kilencéves börtönbüntetést kapott szlovák milliomosnőt december 23-án és szilveszterkor is kiengedték - értesült a Lokál.



Rezesovát édesanyja, Eva és kisebbik lánya, Ella várta a Gyorskocsi utcai börtön kapujában december 31-én. Egy belvárosi, második emeleti lakásban ünnepelték az új évet. Csak január másodikán kellett visszatérnie a börtönbe.



Ezelőtt december 23-án is elhagyhatta a börtönt a szlovák milliomosnő. Úgy tudni, édesanyjával és két lányával, Ellával és Alexandrával ülték körbe az ünnepi asztalt, és ajándékozták meg egymást.



"Eva mindenkinek saját készítésű kézimunkát ajándékozott" - árulta el a Lokálnak a család egy Szlovákiában élő barátja.



Mint ismeretes, Eva Rezesovát 2012-ben tartóztatták le, miután halálos balesetet okozott az M3-as autópályán. 2014-ben több ember halálát okozó ittas járművezetésért kilenc évre ítélték. Magaviselete végig példás volt, dolgozik is a börtöben, így kaphatott kétszer is eltávozást. Büntetése kétharmadának letöltése után, még ebben az évben kedvezménnyel szabadulhat, feltételesen.