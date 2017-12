Urbán Zoltán

Az Eximbank vezérigazgatója halt meg síelés közben Ausztriában

Mint arról a ma. hu is beszámolt, holtan találtak egy 51 éves magyar síelőt Ausztriában.



A férfira a felvonóknál találtak rá társai, akik értesítették a pályamentőket.



Anton Santner, a Snow Space Salzburg síparadicsom szóvivője elmondta, hogy a mentőcsapatok két percen belül a helyszínen voltak. Néhány perc múlva egy orvos is megérkezett, de már nem tudták megmenteni a férfit.



Az esetnek nem volt szemtanúja. Santner elmondta, hogy a felvonó üzemeltetője mindent megtesz az eset felderítése érdekében, és tevékenyen támogatja a nyomozást.



Az Origo értesülése szerint Urbán Zoltán, az Eximbank vezérigazgatója vesztette életét. Halálát szívinfarktus okozta a lap szirint.



A hírt a Külgazdasági és Külügyminisztérium is megerősítette. Urbán Zoltánt saját halottjuknak tekintik.

