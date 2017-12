Munkarend

Még ötnapos hétvégénk is lesz 2018-ban

Minden ötödik hétvégénk hosszabb lesz a normális kétnaposnál 2018-ban. Összesen tízszer lesz legalább három szabad napunk, de legtöbbször négynapos hétvégét élvezhetünk majd. A tízből hatszor négy-, háromszor három, egyszer pedig öt napra áll le Magyarország.



Az első hosszú hétvége már itt is van a nyakunkon: hétfőn van január elseje, amikor nem kell dolgoznunk. Még hosszabb hétvégével búcsúzik majd a 2018-as esztendő. December 29-e szombat, 2019. január elseje kedd, szóval ez négy szabad nap.



Az idén életbe lépett nagypénteki törvénymódosítás miatt a húsvéti hétvége is négynaposra bővül. Március 29., csütörtök után legközelebb április 3-án, kedden kell majd dolgozni. A pünkösd három napos lesz. Augusztus 20-a hétfőre esik majd, így akkor is három napunk lesz.



Március 15-e csütörtökre esik, legközelebb 19-én kell dolgozni menni. Május 1-je keddre esik, ahogy október 23. is, ez négy-négy nap.



November 1. csütörtökre esik, így október 19. és november 5. között mindössze hat napot fogunk dolgozni.



Így alakul a karácsony: december 25-26. keddre és szerdára esik. Bár végül nem lett ünnep a 24-e, nem sokan dolgoznak aznap. Így december 22-e szombat, és 2-a, szerda között öt napot élvezhetünk. Ezután két munkanap, majd újabb négy pihenőnap.



Persze nem minden áldozat nélkül kapjuk ezt a sok hosszú hétvégét: hatszor csak egynapos lesz a hétvége, ilyenkor a szabaddá vált hétköznapokat kell majd ledolgozni szombaton.



Március 10-én a 16-át, április 21-én a 30-át, október 13-án a 22-ét, december elsején a szenteste napját, míg december 15-én szilvesztert kell ledolgoznunk.