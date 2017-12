Tragédia

Megrázó levelet írt a Tiszába fulladt fiú édesanyja

Bence egy buliból indult el a tragikus estén, ám sosem érkezett haza. Holttestét több napos keresés után találták meg a Tisza szolnoki árterében.



Korábban felmerült, hogy öngyilkos lett, ám édesanyja ezt kizártnak tartja. "Nem volt rá oka!"



Az asszonynak nagyon fáj, hogy sokan úgy mocskolják a fiát, hogy nem tudnak semmit róla.



A tiszavárkonyi iskolába járt. "Pesten akart továbbtanulni, azt is tudta, kikkel költözik össze egy albérletben. 8 évig vízilabdázott, ami – aki ismer sportolót, tudja – sokszor lemondással járt. Tavaly úgy döntött, nem folytatja tovább, de a sportot nem hagyta abba, kondizni kezdett. Egészségesen étkezett, alkoholt keveset ivott"- idéz az asszony leveléből a Blikk.



"Most itt ülök a szobájában, és azon gondolkodom, mi értelme az életemnek tovább? Eddig neki éltünk: 18 éve gyűjtögetjük a pénzt, hogy egyetemre mehessen. 2 hónap múlva jár le a biztosítás, ami ezt megalapozta volna. A férjem a legjobb laptopot választotta számára. Mivel pecsétgyűrűt szeretett volna, a mamája arra gyűjtött, hogy a ballagásra megkaphassa. Házat vettünk, hogy legyen öröksége. Igen, mindent megadtunk neki."



Bence a család szeme-fénye volt. Voltak persze veszekedések is, mert kamaszként más utakat próbált járni.



A családnak az fáj a legjobban, hogy sokan öngyilkosságra gyanakodnak. "Nem, nem lett öngyilkos! Nem volt rá oka! Vidáman ment el aznap, és tervei voltak: 28-án egy internetes bajnokságon akart indulni. Megmondta, hogy ezen a napon senki se internetezhet, hogy ne zavarjanak be neki. Mindkettőnknek vett karácsonyra ajándékot, amit becsomagolt, és jól eldugott, hogy ne találjuk meg" - mondta az édesanya, aki azt kéri, senki ne hibáztassa a fiát, nem érdemli meg.



A fiú halálát közigazgatási eljárás keretében vizsgálják, boncolására januárban kerülhet sor.