Januártól akár egy közlekedési táblát is beperelhet

Januártól bíróságon támadható meg egy köztéri szobor felállítása vagy egy fizetős parkolási zóna kijelölése, de egy közlekedési tábla kihelyezése is - ismerteti a közigazgatási bíráskodás változásait a pénteki Magyar Nemzet.

A napilap cikke szerint az állampolgárok jogait is érintő jelentős változások jönnek az új évvel a közigazgatási perek területén. A közigazgatási bíráskodás abban speciális más típusú eljárásokhoz képest, hogy ezeknél az egyik peres fél mindig egy állami szerv, egy közigazgatási hatóság - ismertette a lapnak Barabás Gergely, az Országos Bírósági Hivatal központi igazgatási feladatokkal megbízott közigazgatási bírája.



A közigazgatási bíráskodás lényege eddig az volt, hogy a különböző szervek által meghozott formális határozatokat az adott döntés érintettjei a bíróságon megtámadhatták. Legnagyobb újdonság, hogy ezt a kört kibővítik: január 1-től a közigazgatási szervek bármelyik intézkedése - amelynek hatása van a jogalanyokra - perelhető lesz az érintettek által.



A szakember szerint januártól például peresíthető intézkedés lehet például egy köztéri szobor felállítása, egy közlekedési tábla kihelyezése vagy egy önkormányzati játszótér elbontása. Arról viszont nem szabad megfeledkezni, hogy a fő szabály szerint továbbra is a felperesnek kell majd bizonyítania.



Például egy fizetőparkoló-zóna kijelölésének megtámadásakor igazolni kell, hogy célszerűtlen vagy szakszerűtlen volt, amihez adott esetben igazságügyi szakértőre lesz szükség.



Mindezekről még folyik a vita szakmai berkekben, a kérdések többségére a bírói gyakorlat fogja megadni a választ. A viták például arról szólnak, hogy egy traffipax kihelyezése önmagában egy autósra joghatással lévő, ergo megtámadható cselekmény-e, vagy olyan előkészítő cselekmény, ami után majd csak a bírságolás teremti meg a felülvizsgálati lehetőséget - ismerteti a Magyar Nemzet.