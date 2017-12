Drá­mai val­lo­más

Ló­pici Gás­pár bevallotta, ki tette föl­dön­fu­tóvá

Szilágyi István jó ideje csupán árnyéka önmagának. Otthona és az élete is romokban hever, pedig nemrég még arra is volt tőkéje a családnak, hogy belevágjanak külkerületi otthonuk felújításába. Ha színész körültekintően választatott volna vállalkozót, most egy takarosan rendbe hozott házban élhetne feleségével és fiukkal.

Fotó: Markovics Gábor



"Minden bajunk forrása egy vállalkozó, aki szó szerint kirabolt minket. Volt egy kis spórolt pénzünk, amiből szerettük volna úgy felújítani a házunkat, hogy a fiunknak legyen egy kis saját élettere.Fel is hívtam egy vállalkozót, aki kijött, majd megkérdezte, hogy pontosan mennyit is szánunk a munkálatokra. Én megmondtam az összeget, ő pedig rávágta, hogy ennyiből megvalósítja a felújítást.



"Minden megtakarításunkat átadtuk neki, ő pedig szőrén-szálán eltűnt" - mondta a Ripostnak az idős színész.