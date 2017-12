Vége

Távozott a Magyar Nemzet lapigazgatója

Simicska Ádám távozott a Magyar Nemzetet kiadó cég éléről és helyét Faragó Csaba, az ÁPV Zrt. és az MVM Zrt. korábbi vezetője vette át, illetve, hogy a Magyar Nemzet új főszerkesztője Schlecht Csaba lett. 2017.12.20 02:24 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nagyjából ezekkel a személycserékkel egy időben távozott a Magyar Nemzettől Györfi Áron lapigazgató is. A hírt Györfi is megerősítette nekik, és az is kiderült, hogy azóta nem neveztek ki a helyére senkit.



Több újságíró is távozik decemberben a laptól. Markotay Csaba a belpolitika rovat rovatvezető-helyettese a Vasárnapi Hírekhez megy, ahol belpolitikai szerkesztő lesz. Szintén távozik Lőrincz Tamás, Wiedemann Tamás és Hava Nikita is.



György Zsombor főszerkesztő-helyettes megerősítette a Kreatívnak a távozók névsorát és azt tette még hozzá, hogy a jövőben igazolnak majd az újságírók helyére új munkatársakat. Azt Györfi nem árulta el, hogy hol folytatja a munkát.