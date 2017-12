Oktatás

2019-ben Magyarország ad otthont a WRO robotprogramozási világdöntőnek

2017.12.15

Európában elsőként a Magyarországot képviselő Edutus Főiskola nyerte el a 2019. november 8-10. között megrendezendő XVI. World Robot Olympiad (WRO) világdöntő rendezési jogát - tájékoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) pénteken az MTI-t.



Közleményükben ismertették: a világversenyt az Edutus Főiskola bonyolítja le mint a WRO hivatalos nemzeti szervezője, a rendezvényt pedig Győrben tartják.



Idézték Czunyiné Bertalan Judit digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztost, aki azt mondta, ez hatalmas siker Magyarországnak, "a magyar oktatástörténet legnagyobb, legrangosabb világversenyének rendezési jogát nyerte el". Hozzátette: a digitális oktatási stratégiában hangsúlyosan szerepel a programozás és a kódolás mellett a digitális kompetenciák megtanítása is már az általános iskolától kezdve és ezen célok megvalósításához a WRO is hozzájárul.



Több mint 3000 résztvevő érkezik Magyarországra 65 különböző országból, ez egy nagyon nagy verseny az MTMI (matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai) témakörben - hangsúlyozta Szögi Zoltán, az Edutus Főiskola vezérigazgatója a tájékoztatás szerint.



Tudatták: a WRO egy nemzetközi oktatási program, amely azzal a céllal jött létre, hogy megkönnyítse a fiatalok hozzáférését a természettudományos tárgyakhoz és motiválja őket mérnöki vagy informatikai szakma választására. A nemzetközi szinten 14. éve megszervezett WRO-versenyeken Lego Mindstorms robotokat terveznek, építenek és programoznak a résztvevők. Azt írták: a versenyeken résztvevő diákok 85 százaléka műszaki, természettudományos vagy informatikai területen tanul tovább, helyezkedik el.



Közölték azt is: idén a WRO Lego robotverseny Magyarországon bekerült az Emmi tanév rendjéről szóló rendeletének mellékletébe az oktatásért felelős miniszter által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek közé, ami nagy előrelépés a célok eléréséhez és a szakképzett munkaerőhiány csökkentésére is.



A 2018-as versenyszabályokat január 15-én hirdeti meg a WRO nemzetközi szervezete. A magyarországi döntőre, amelyet Tatabányán rendeznek, szintén január 15-étől lehet regisztrálni a www.wro.hu oldalon minden korosztályban.