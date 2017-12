Felsőoktatás

Nevet vált a Zsigmond Király Egyetem

Az egyetem az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írták: az intézmény új fenntartója, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség arra törekszik majd, hogy az egyetem a magyarországi kutatási és fejlesztési tevékenységet támogató üzleti képzés kiemelkedő szereplője legyen, és a névválasztással is ezt szeretné kifejezni.



Milton Friedman (1912-2006) a XX. század egyik legbefolyásosabb közgazdásza volt. Szülei magyar zsidók voltak, New Yorkban született. 1976-ban kapott Nobel-díjat. Ronald Reagan egykori amerikai elnök és Margaret Thatcher volt brit miniszterelnök konzervatív-neoliberális gazdaságpolitikájának fő kidolgozója volt. Nézetei nagyban befolyásolták kormányok felfogását a gazdasági fejlődésről, a piacok és a monetáris politika szerepéről, valamint a technológia és az innováció fontosságáról a nemzetközi pénz- és munkaerőpiacok teremtette versenyben. Nézetei nagy befolyással voltak több ország oktatáspolitikájára is.