Azonosság

Egymás után háromszor is levonták számlájáról a nem létező tartozását - videó

Egymás után háromszor is levonták számlájáról a nem létező tartozását. Egy szegedi járt pórul, az összes pénzét névrokona tartozása miatt zárolta a bank. Az első eset után hiába igazolta magát, néhány hónapon belül még kétszer is levontak tőle pénzt. Az utalási díjak miatt még 15 ezer forint kára is keletkezett, de ezért sem a végrehajtó iroda, sem a bank nem vállalt felelősséget.