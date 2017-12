Ünnep

Még karácsony előtt kiutalják a januári családtámogatásokat is

Még karácsony előtt megkapják a jogosultak a januárban esedékes családtámogatásokat, azaz a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást (gyes) és a gyermeknevelési támogatást (gyet) - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.



Novák Katalin közölte, a posta december 15-én kezdi kézbesíteni az összegeket, az utalások pedig december 20-tól érkeznek a számlákra. Így legkésőbb december 22-re mind az 1,1 millió jogosult családhoz eljutnak a támogatások.



Az előrehozott kifizetés egy kétgyerekes családnak akár 50 ezer forint többletet is jelenthet decemberben, egy háromgyerekes család esetében pedig, ha az egyik szülő még otthon van a kisgyerekkel, akár 75 ezer forintot meghaladó plusz támogatás is érkezhet – mondta el példaként az államtitkár.



Az előrehozott kifizetéssel szeretné segíteni a kormány a karácsonyi készülődést és hozzájárulni ahhoz, hogy békében teljenek az ünnepek – fogalmazott Novák Katalin.



Az államtitkár felhívta a figyelmet a rászoruló gyerekeknek biztosított ingyenes szünidei étkeztetés lehetőségére is, amelyet már minden iskolai szünetben biztosítaniuk kell az önkormányzatoknak a rászoruló gyerekeknek, ha a szülők ezt igénylik a jegyzőnél.